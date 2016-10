Bereits aufgeklÃ¤rte Brandstiftung ist jetzt doch wieder ungeklÃ¤rt

Bereits aufgeklärte Brandstiftung ist jetzt doch wieder ungeklärt

Ein Überwachungsvideo zeigt einen Täter beim Zündeln. Ein Zeuge glaubt, diesen Mann zu kennen. Doch reicht das für eine Verurteilung?

Von Mario Ulbrich

erschienen am 11.10.2016



Aue. Vor einiger Zeit sabotierte ein Unbekannter die Anlagen einer Recyclingfirma am Muldenufer zwischen Bad Schlema und Alberoda, indem er Bauschaum in Steckdosen spritzte. Der Täter wurde nie gefasst. Die Firma schaffte sich daraufhin eine Überwachungskamera an.

Ende Januar filmte diese dann tatsächlich eine Straftat: Ein schlanker Mensch tritt in den Erfassungsbereich, höchstwahrscheinlich ein Mann. Er trägt eine helle Kapuzenjacke, sein Gesicht ist nur schwer zu erkennen. Mehrfach blitzen Funken auf, als der Täter versucht, die Steckdosen an den Recyclinganlagen in Brand zu setzen. Er richtet einigen Schaden an, aber die Steckdosen brennen nicht. Deshalb zündet der Unbekannte später einen Haufen Recyclingabfälle an, was ihm besser gelingt. Es brennt, die Auer Feuerwehr muss zum Löschen anrücken.

Als mutmaßlicher Brandstifter stand gestern ein Rentner (65) aus Bad Schlema vor dem Amtsgericht Aue. Zusammen mit seiner Frau wohnt er in der Nähe der Recyclingfirma. Er ist schlank, hat eine ähnliche Statur wie der Mann auf dem Video. Er könnte der Täter sein. Aber das könnten tausend andere Männer auch. "Ich kann nur sagen, dass ich das nicht war", erklärte der Angeklagte. Und was die Videoaufnahme angeht: "Wäre das ein Blitzerfoto, würde ich es anfechten."

Die Aufnahmen sind undeutlich, die Kapuze des Brandstifters macht eine Identifizierung kaum möglich. Ein Mitarbeiter der Recyclingfirma war sich trotzdem sicher, dass die Person auf dem Video der Rentner aus der Nachbarschaft ist. Der Zeuge hatte früher mehrfach mit dem 65-Jährigen zu tun gehabt. Zwar lag ihre letzte Begegnung ein halbes Jahr zurück. Trotzdem spürte der Zeuge in seiner Vernehmung durch die Polizei keine Zweifel. Für die Gerichtsverhandlung gestern hatte er sich entschuldigt - er weilt im Urlaub.

Die Staatsanwaltschaft sah durchaus ein Motiv des Angeklagten: Der Mann und seine Frau hatten sich mehrfach über Lärm- und Geruchsbelästigung durch verschiedene Firmen in der Umgebung beschwert, auch über Lärm aus der Recyclinganlage. Die Behörde sah daher eine Hausdurchsuchung als gerechtfertigt an. Bei dieser wurde jedoch kein belastendes Material gefunden. Der Angeklagte besitzt zwar eine Kapuzenjacke, aber die hing in ihrer Ecke und war voller Spinnweben. Die Polizisten bezweifelten, dass sie kürzlich bewegt worden war. "Andere Indizien als die Zeugenaussage haben wir nicht", sagte ein Kriminalbeamter dem Gericht.

"Ich war es nicht, der Zeuge irrt sich. Auf dem Video erkenne ich mich ja selbst nicht", erklärte der Angeklagte. Seine Frau sprang ihm bei, indem sie ihm ein Alibi für den fraglichen Nachmittag gab. Früher hatte sie der Polizei gesagt, sie sei bei einer Beerdigung gewesen. Ihren Sinneswandel hielt das Gericht für wenig glaubwürdig, doch das änderte nichts am Urteil: der Rentner wurde freigesprochen. Auf das vorhandene Belastungsmaterial könne man nicht die Überzeugung gründen, dass der Angeklagte schuldig ist, sagte Richter Hartmut Meyer-Frey.

Das Feuer bei der Recyclingfirma ist eine von mehr als zwei Dutzend Brandstiftungen, die sich seit Dezember in der Region ereigneten. Zehn Brände schreibt die Polizei einem Serientäter zu, drei andere galten inzwischen als aufgeklärt, darunter der Angriff auf das Recyclingunternehmen. Seit gestern gehört dieser Vorfall wieder zu den ungeklärten.