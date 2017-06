Bienenvolk fliegt auf Schneeberger Rathaus

erschienen am 15.06.2017



Schneeberg. Ein Bienenvolk ist auf das Schneeberger Rathaus abgeflogen - und das im Wortsinn. Ein ganzer Schwarm hatte sich am Mittwochmittag plötzlich an der Fassade abgesetzt. Hunderte Bienen surrten umher. Mit Hilfe eines Imkers sammelte ein Ordnungsamt-Mitarbeiter die Tiere letztlich ein. Verletzt wurde offenbar niemand.

Noch am Donnerstag schwirrten allerdings einzelne Insekten an den Fenstern des Ratsaals im Rathaus. Dort hatte sich am Abend der Stadtrat zu seiner Sitzung versammelt. Räte und Bürgermeister nahmen den ungewöhnlichen Ausflug mit Humor. Nach Worten von Ingo Seifert (Freie Wähler/Bika) hatten die Bienen bei den Rathaus-Mitarbeitern einfach "mal schauen wollen, wie fleißige Arbeit wirklich geht."

Auch im sozialen Netzwerk brummten Witze über das Thema. Eine Mann schrieb zu einem Foto des Schwarms am Gebäude: "Sorry, aber mittwochs ab 13 Uhr geschlossen, kommen Sie bitte morgen wieder." Ein anderer kommentierte: "Ich bin gegen Massentierhaltung!"