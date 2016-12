Brandserie hält bereits seit einem Jahr an

Seit Dezember 2015 haben Brandstifter in der Region Aue-Lößnitz 35 Feuer gelegt. Die meisten Fälle sind noch ungelöst. Die Polizei hofft auf Hilfe von den Bürgern. Für Hinweise sind 3000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Von Mario Ulbrich

Aue/Lößnitz. Als Anfang November in der Lößnitzer Altstadt ein Wohnmobil in Flammen aufging, reagierten viele Menschen, die davon hörten, betroffen: Schon wieder Bandstiftung! Diesmal am helllichten Tag. Wann hört das endlich auf? Tags darauf gab die Polizei bekannt, dass das Wohnmobil infolge eines technischen Defekts brannte, doch die erste Reaktion der Leute spricht Bände. Heult in der Region die Sirene los, ist der Gedanke an einen Brandstifter nicht weit.

Dieser Reflex hat sich im Laufe des zurückliegenden Jahres entwickelt. Seit Anfang Dezember 2015 hat die Polizei 35 Branddelikte im Raum Aue, Schneeberg und Lößnitz erfasst. Vor allem Autos und Müllcontainer wurden angezündet, bislang immer nachts. Eine Häufung, die auffällt - und wütend macht. "Ich wünsche euch, dass ihr dieses Arschloch schnappt, jeder Blinde sieht, dass es eine Serie ist", schreibt ein ehemaliger Lößnitzer im sozialen Netzwerk Facebook auf der Seite "Kommste ah aus Lößnitz?".

Die Polizei äußert sich zurückhaltend über die Möglichkeit, dass ein Serientäter in der Region unterwegs ist. Zum einen konnten in einem Viertel der Fälle Verdächtige ermittelt werden. Zum anderen ist die Spurenlage wohl nicht eindeutig. "Es ist denkbar, dass einer oder mehrere Täter für die Brände verantwortlich sind. Ob es tatsächlich nur einen Täter gibt, lässt sich mit Bestimmtheit erst sagen, wenn er ermittelt ist", sagt Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Beamten in den Revieren seien sensibilisiert, erklärt sein Kollege Rafael Scholz. In Schwerpunktbereichen würden verstärkt Streifen eingesetzt, sowohl in Uniform als auch in Zivil. Am Brandort selbst mache man in der Regel eine Tatortbereichsfahndung. Das heißt: Die Umgebung wird nach Verdächtigen abgesucht. Gebracht hat das wenig bis nichts. Für die Autobrände etwa, bei denen die Betroffenen Hab und Gut verloren haben, gibt es bislang nicht einmal einen Verdächtigen.

Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung. "Jeder noch so unbedeutend erscheinende Hinweis kann ein Puzzleteil für die weiteren Ermittlungen sein", sagt Scholz. Bürger sollen in ihrem Wohnumfeld auf Personen- und Fahrzeugbewegungen achten, sich bei Auffälligkeiten Kennzeichen und Personenbeschreibungen notieren. Das Angebot einer Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung führen, gelte noch immer.

Da sich die Brandstiftungen auf Lößnitz konzentrierten, mussten die Ortsfeuerwehren der Muhme besonders häufig ausrücken. Nicht nur einmal wurde die Befürchtung laut, die Wehr könne an ihre Grenze stoßen. "Ja, wir hatten ganz schön zu tun, aber es ist nun mal das Los von Feuerwehrleuten, nachts raus zu müssen. Das ist unser Job", sagte gestern Stadtwehrleiter Marcel Richter. In den sozialen Netzwerken erhielten die Feuerwehrleute eine Menge Lob und Respekt für ihren Einsatz. "Das motiviert", so Richter.