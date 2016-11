Brennender Bus in Stützengrün - Fahrer löscht Flammen

erschienen am 02.11.2016



Stützengrün. Ein brennender Bus in Stützengrün hat am Mittwochabend einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das Fahrzeug hatte auf dem Halbebüchsenweg aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen; die Polizei vermutet einen technischen Defekt am Motorraum. Der Fahrer bemerkt den Brand laut ersten Erkenntnissen gegen 18.30 Uhr und reagierte schnell. Er stoppte den Bus, griff zum Feuerlöscher und konnte so ein Übergreifen der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand.

Der Bus war am Abend mit nur einem Fahrgast unterwegs. Der Halbebüchsenweg blieb zunächst halbseitig gesperrt. (juef)