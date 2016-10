Buchausleihe in Altstadtpassage umgezogen

erschienen am 13.10.2016



Die Stadtbibliothek Schneeberg ist vorübergehend in die Altstadtpassage in der Neustädtler Straße umgezogen. Wie die Leiterin Marianne Zeddel (Foto) erklärt, sind noch nicht alle Kartons ausgepackt, aber zum Großteil haben die Bücher wieder ihren Platz im Regal gefunden. Eine Firma hat den Transport übernommen, aber den Bestand zu sortieren und einzuordnen ist Aufgabe des Bibliothek-Teams. Insgesamt sind es rund 22.000 Medien, davon 19.000 Bücher. Es gebe Interessantes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Steckenpferde der Bibliothek sind spezielle literarische Werke aus den Bereichen Kunst, Fotografie und Geschichte. Nach einer Woche Schließzeit hat die Bibliothek wieder wie gewohnt geöffnet. Das Domizil auf Zeit ist notwendig, da in den angestammten Räumen im Kulturzentrum "Goldne Sonne" in Schneeberg aus sicherheitstechnischen Gründen eine neue Brandschutzdecke eingezogen wird. (wend)