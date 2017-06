Bundestagswahl: "Die Partei" muss im Erzgebirge passen

erschienen am 15.06.2017



Aue-Schwarzenberg - Die Satirepartei "Die Partei" wird zur Bundestagswahl im September doch keinen Kandidaten im Wahlkreis Erzgebirge ins Rennen schicken. Der intern bereits nominierte Etienne Grämer aus Zöblitz darf nicht auf den Wahlzettel. "Leider mussten wir feststellen, dass das Erzgebirge noch nicht bereit ist für unseren Direktkandidaten", sagte der Kreisvorsitzende Frank Trippel.

Tatsächlich hat die Partei die 200 nötigen Unterstützerunterschriften für den Direktkandidaten nicht zusammenbekommen und will nun erst einmal neue Wählerschichten umgarnen. So kündigte Trippel die Produktion einer Senioren-CD an, die mit Geräuschen aus der DDR ältere Menschen gefügig machen soll. "Das wird unser Gegenentwurf zur Schulhof-CD der NPD", sagte Trippel.

Sachsenweit wird man die Partei zur Bundestagswahl mit Zweitstimme wählen können. Die dafür nötigen 2000 Unterschriften sind laut Trippel beisammen: "Und zwar reichlich." (mu)