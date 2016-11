Bundesverdienstorden für "Herr-Berge"-Chef

erschienen am 22.11.2016



Zschorlau. Joachim Böhm aus Zschorlau bekommt den Bundesverdienstorden. Der 52-Jährige ist Gründungsmitglied und Vorsitzender des Vorstandes des Herr-Berge Senioren-, Familien- und Behindertenzentrums der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Westsachsen in Zschorlau. Seinen christlichen, beruflichen und ehrenamtlichen Einsatz widmet Böhm sozial schwachen Menschen in der Gesellschaft. Nach der Gründung des Herr-Berge-Vereins 1991 entstanden als erste Einrichtungen im Zschorlauer Ortsteil Burkhardtsgrün ein Altenpflegeheim und eine sozialtherapeutische Wohnstätte für chronisch psychisch kranke Menschen. Andere Einrichtungen folgten, heute ist das Diakoniewerk an weiteren vier Standorten aktiv. 2005 rief Böhm die aus Spenden finanzierte Hilfsaktion "Urlaub für vergessene Kinder" ins Leben. Seitdem konnten für 800 Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen kostenlose Ferienaufenthalte organisiert werden. (ike)