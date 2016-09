Das ABC des Blasmusikfestivals

Bad Schlema und das internationale Musikfest - das bedeutet Radau und Remmidemmi. Und das selbst bei Dauerregen.

Von Ralf Wendland

erschienen am 19.09.2016



Bad Schlema. Europas Hauptstadt der Blasmusik: das war am Wochenende definitiv Bad Schlema. Im Festzelt an der Marktpassage feierten Tausende das 25. Musikfest und 19. Europäische Blasmusikfestival. Ein Überblick über das Treiben.

wie Bühnen: Seit 15 Jahren sind zwei Bühnen im Festzelt aufgebaut. Orchester spielten von Freitag bis gestern abwechselnd und sorgten für ein durchgehendes Programm. So blieb das Stimmungsbarometer oben. Pause gab es nicht.

wie literweise: Gegessen und getrunken wird beim Musikfest einiges. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch herzhafte Speisen. Die Erfahrung der Vorjahre zeigt: Im Schnitt gehen zwei Tonnen Fleischprodukte und bis zu zwölf Zentner Fischbrötchen über die Theke. Getrunken werden um die 100 Hektoliter an Bier, Wein, Kaffee, Wasser und Softdrinks.

wie Ausnahmezustand: Mit 3800 Sitzplätzen war das Festzelt an allen drei Tagen gut gefüllt. Die Veranstalter zählten rund 14.000 Blasmusikfans, die aus ganz Deutschland anreisten.

wie Stimmung: In den Abendstunden hielt es viele Gäste nicht mehr auf ihren Plätzen - es wurde nicht nur vor den Bühnen, sondern auch auf den Bänken getanzt. Eine Lasershow am Freitag und Samstag sorgte zusätzlich für Spannung. Der Dauerregen ab Freitagabend tat dem kein Abbruch.

wie Musiker: Insgesamt spielten 650 Musiker aus 17 Kapellen und 12 Nationen. Neben den USA waren Akteure aus Nordirland, Schottland, Italien-Südtirol, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, der Schweiz, Tschechien, Zypern und Deutschland vertreten. Wie klappt da eigentlich die Verständigung? Mal mit Dolmetscher, mal mit Händen und Füßen - Musik verbindet zur Not eben auch ohne Worte.

wie Umzüge: Tausende haben den Festumzug am Freitag verfolgt und säumten die Straßen vom Zechenplatz bis zum Festgelände. Verstärkt wurden die Musiker durch Bergbrüderschaften der Region, Volksfesthoheiten und Gäste aus Politik und Wirtschaft. Der Festumzug am Sonntag fiel aber buchstäblich ins Wasser.

wie Stefan Richter: Er ist das Gesicht des Musikfestes - Stefan Richter. Der langjährige Organisator zieht ein positives Fazit: Es habe vor 25 Jahren keiner geglaubt, dass dieses Festival einmal eine solche Größe annimmt. Besonders freut er sich, dass zunehmend die Jugend mit anpackt. Etwa 90 Helfer waren im Einsatz.

wie immer dabei: Christoph Heidel aus Schwarzenberg (89) und Karl Wächter aus Neustädtel (83) haben sich wie jedes Jahr unters Publikum gemischt. Sie sind sozusagen Zuschauer der ersten Stunde. Es ist einfach toll, wie sich das Festival entwickelt hat, sagt Wächter. "Ich bin mit der Blasmusik seit meiner Jugendzeit verbunden."

wie Kapelle: Und wer war nun der Publikumsliebling? Eine Kapelle herauszugreifen, fällt schwer, sagt Organisator Richter. Die Orchester seien "alle super" gewesen. Das Repertoire reichte von Swing und Big-Band-Sound, über Volksmusik und moderner Rock- und Popmusik bis hin zu klassischer Blasmusik. Besonders gut war die Stimmung jedoch, als das Bad Schlemaer Jugendblasorchester spielte. Auch die schottische Kapelle "Peebles Burgh Silver Band" konnte mit ihren Dudelsäcken und Schottenröcken punkten.