Das sind die Kostbarkeiten der 100-Millionen-Euro-Stadt Aue

In einer riesigen Inventur hat die Große Kreisstadt ihren gesamten Besitz erfassen müssen. Nun ist klar, wie viel Vermögen in kommunalen Immobilien oder Kunstgegenständen steckt. Selbst der Wert der Tiere im Zoo der Minis wurde geschätzt.

Von Thomas Liersch

erschienen am 12.04.2017



Aue. Die Stadt Aue hat ein Basiskapital von fast 100 Millionen Euro. "Man kann sagen: So viel ist die Stadt wert", erklärt Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU). Die Zahl, genau 97.874.349,41 Euro, geht aus der Eröffnungsbilanz der Stadt für den Stichtag 1. Januar 2012 hervor, die erst jetzt vorgelegt wurde. Hintergrund ist eine Art riesige Inventur, die gemacht werden musste, wie Aues Kämmerer Michael Fischer erläutert. Die Kommunen nämlich müssen auf die sogenannte doppische Haushaltsführung umstellen - und die macht es notwendig, das gesamte kommunale Vermögen zu erfassen. So wurde zum Beispiel der Wert der städtischen Gebäude und Fahrzeuge ermittelt, das Museum musste den Wert seiner Exponate bestimmen, jeder Meter Straße auf Auer Flur wurde mit Vermessungsfahrzeugen erfasst, um den Zustand und den Wert zu bestimmen.

Eine Mammut-Aufgabe, nicht nur für die Stadt Aue. "Wir wollten eigentlich Anfang 2011 fertig sein, gesetzlich vorgeschrieben war es ursprünglich bis 2013", erinnert sich Fischer. Aber das hat sich wie in vielen Kommunen als unrealistisch erwiesen. Besonders große Probleme gab es mit der Genauigkeit der Straßenvermessung. Die Kosten für den gesamten Aufwand, bis die Eröffnungsbilanz dem Stadtrat vorgelegt werden konnte, schätzt Kämmerer Fischer auf 300.000 Euro.

Der Sinn der Übung? Die Städte sollen nicht etwa den Wert ihrer Besitztümer miteinander vergleichen können. Mit der Doppik sollen vielmehr notwendige Investitionen besser geplant werden können. Trotzdem ist es für den Bürger sicherlich spannend zu erfahren, wo das sich letztlich aus Steuern speisende Vermögen der Stadt Aue befindet. Hier einige Beispiele:

Die Straßen: Rund 39 Millionen Euro stecken im Infrastrukturvermögen, vor allem in den Straßen der Stadt. Dabei wurde deren Wert unter anderem anhand ihres Zustands festgelegt. Sogar die Grundstückswerte der Straßenflächen wurde bewertet. "Obwohl man diese Grundstücke wohl kaum verkaufen kann", sagt Kämmerer Fischer. Der Wert der Straße sei also nur ein sehr theoretischer. Eigentlich gehe es aber darum zu bestimmen, wann die Stadt welche Summe in die jeweilige Straße investieren muss, um sie zu erhalten. So könne die Stadt entsprechend Geld ansparen oder eine Kreditaufnahme planen, um eine Straße in Stand zu setzen.

Die Beteiligungen: Viel Vermögen der Stadt Aue steckt in Unternehmensanteilen. So ist die Auer Wohnungsbau GmbH rund 38,5 Millionen Euro wert. Sie gehört der Stadt zu 100 Prozent. Die 51 Prozent Anteil am Energieversorger Stadtwerke Aue GmbH stehen mit rund 6,3 Millionen Euro in der Eröffnungsbilanz. Beeindruckende Zahlen, doch: Wenn Aue zum Beispiel die Anteile an den Stadtwerken tatsächlich verkaufen würde, hätte die Stadt auch kein Mitspracherecht mehr. "Und ein rein privates Unternehmen würde sicherlich höhere Gewinne erzielen wollen", sagt Kämmerer Fischer. Das wäre schlecht für die vielen Stromkunden vor Ort. Außerdem fließen die derzeitigen Erlöse auch zu 51 Prozent an die Stadt.

Die Immobilien: Nein, das Auer Rathaus ist nicht das wertvollste Gebäude im Besitz der Stadt. Es steht mit 1,93 Millionen Euro in den Büchern. Außerdem hat es inzwischen weniger Wert, weil es nach dem Stichtag 1. Januar 2012 keine nennenswerten Renovierungsarbeiten mehr daran gab. Am meisten ist laut Kämmerer Fischer heute wohl die Schwimmhalle wert: rund vier Millionen Euro. An ihr liefen zum Stichtag noch Bauarbeiten. Außerdem wertvoller als das Rathaus: Die Grund- und Oberschule auf dem Zeller Berg mit 3,4 Millionen, das Feuerwehrhaus mit 2,1 und die Kita "Villa Kunterbunt" mit 2 Millionen Euro.

Die Kunstgegenstände: Die unzähligen Exponate des Auer Museums sind insgesamt 695.000 Euro wert - zu den teuersten gehören Zinnkannen und -pokale für je rund 25.000 Euro. Das Einheitsdenkmal ist mit 18.000 Euro eingetragen.

Die Tiere: Zwar gehören die Tiere im Zoo der Minis überwiegend dem Förderverein, für die anderen hatte ein Prüfer extra auf Internetbörsen nachgesehen: Demnach ist kein Tier mehr als 1000 Euro wert. Vermögen unterhalb dieser Schwelle musste nicht erfasst werden.

Die Fahrzeuge: Die Maschinen und Fahrzeuge der Stadt Aue sind mit rund 1,5 Millionen Euro bewertet. Das teuerste Fahrzeug ist eine Feuerwehr mit Drehleiter: rund 556.000 Euro. Der Dienstwagen von OB Kohl taucht übrigens gar nicht auf. Das Oberhaupt der 100-Millionen-Euro-Stadt fährt in einem geleasten Auto: Opel Meriva, von Kollegen "Familienbomber" genannt.