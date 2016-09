Der unbequeme BÃ¼rger

Der unbequeme Bürger

Ob es um Raser auf der Dorfstraße geht oder um nichtöffentliche Beschlüsse, die öffentlich sein sollten: Olaf Schulz macht Kommunalpolitikern in Schönheide Beine. Mit Erfolg.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 01.10.2016



Schönheide. Mit seinem Haus an der Lindenstraße in Schönheide fing alles an. 2014 hatte es Olaf Schulz für sich und seine pflegebedürftige Mutter gekauft. Warum gerade Schönheide? "Das war Zufall, das Angebot war zu diesem Zeitpunkt dort eben da", so der 57-Jährige.

Zwei Jahre später ist der "Uhiesige" von damals - der gebürtige Schneeberger hatte zuvor über 30 Jahre in Berlin gelebt - wohl fast jedem der rund 4500 Schönheider ein Begriff. Der Grund: Olaf Schulz hat in dem beschaulichen Dorf Staub aufgewirbelt. Zum Beispiel, indem er den Bürgermeister immer wieder mit Anträgen für eine Tempo-30-Zone in seiner Straße bombardierte, dafür 70 Unterschriften von anderen Lindenstraßenanwohnern sammelte und alles, was an übergeordneten Behörden greifbar war, beispielsweise das zuständige Landesamt, mit einband. Und während in dieser Sache bislang der Bürgermeister in seiner ablehnenden Haltung die Oberhand behielt, punktete Schulz kürzlich an anderer Stelle: Er sorgte dafür, dass die Gemeindeverwaltung eine Reihe von Geschäften, die vor Monaten bereits in nichtöffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen wurden, dem Gremium nochmals in öffentlicher Sitzung vorgelegt werden musste. Wer dabei keine gute Figur machte: der Bürgermeister. Denn offensichtlich aus Zeitgründen und um die gesetzliche Veröffentlichungsfrist zu umgehen, hatte er Beschlüsse vor den Bürgern geheim gehalten - unter anderem den einen einheitlichen Standesamtsbezirk von Schönheide/Stützengrün und Eibenstock betreffend. Die Kommunalaufsicht musste auf Olaf Schulz' Drängen hin, der auf Landesebene wieder Wirbel gemacht hatte, einschreiten. So setzte bei den Schönheider Volksvertretern ein Umdenken ein. Sahen sie noch vor einem Jahr in Schulz nur den notorischen Querulanten, dem jegliches diplomatisches Geschick fehlt, räumen heute fast alle Gemeinderäte ein: Es sei legitim, dass Herr Schulz unbequeme Fragen stellt.

Einer, der am Anfang noch versucht hatte, zwischen Bürgermeister und Schulz zu vermitteln, sich später aber wieder zurückzog, ist Eberhard Mädler von den Unabhängigen Wählern. Er ärgert sich heute ein bisschen und sagt: "Das hätte uns Gemeinderäten selbst auffallen müssen." Andererseits erwartet Mädler, dass eine hauptamtliche Verwaltung die Vorschriften kennt und einhält. Günter Möckel von der SPD findet, dass Schulz "eine gewisse Herausforderung für den Bürgermeister und den Gemeinderat" in Schönheide sei. "Wir müssen uns dem stellen", ergänzt er. Gunnar Stöckert sieht in Schulz einen vorbildlichen Demokraten. "Das ist ein Bürger, der sich für die Belange der Kommune einsetzt", sagt der CDU-Mann. Und so könnte es durchaus sein, dass Schulz auch in seinem Ur-Anliegen, dem nach einer 30er-Zone in der Lindenstraße, noch Erfolg haben könnte. Immerhin wird derzeit gerade ein kommunales Verkehrskonzept erarbeitet, auf dessen Grundlage die Gemeinderäte dann neu entscheiden sollen. Mehrere von ihnen, so auch Torsten Leistner (UWG), kündigen an, sich dann nicht mehr sperren zu wollen.

Der Bürgermeister räumt Fehler ein, sagt aber: "Ich glaube, Herr Schulz schießt überall etwas übers Ziel hinaus." Mit dieser Kritik an der Art und Weise von Schulz hat Kai Wilhelm die Gemeinderäte wieder auf seiner Seite. Der Vorwurf, der fast unisono im Raum steht: Seine Penetranz sei unangenehm und die vielen, langen, schwer verständlichen Schreiben verstünde keiner.

Olaf Schulz: "Ich möchte, dass den Gemeinderäten bewusst wird, dass sie von den Bürgern gewählt wurden und in deren Sinn handeln sollen." Laut Schulz soll das Gremium in drei Fällen auch Aufträge vergeben haben, ohne dass ein Angebot vorlag. Das wollen auf Nachfrage weder Bürgermeister noch Räte bejahen.

Schulz' Themenliste zählt zwölf weitere Punkte, unter anderem wirft er der Verwaltung vor, dass sie bei Ausnahmegenehmigungen für Feste regelmäßig das Bundes-Immissionsschutzgesetz verletze. Und dann ist da noch jener Satz, den der Bürgermeister am 10. Februar 2015 gegen 16 Uhr am Telefon gesagt haben soll, was dieser aber bestreitet: "Ich soll erst mal ins Erzgebirge reinriechen, bevor ich solche Anträge stelle, sagte Wilhelm zu mir", so Schulz und ergänzt: "Aus diesem Satz, den ich nie vergessen werde, nehme ich die Kraft für mein Engagement."