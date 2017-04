Diagnose Leukämie: 200 Spender wollen Steven helfen

Ein 21-Jähriger ist an Blutkrebs erkrankt. Das traf ihn wie aus heiterem Himmel. Familie und Freunde setzen sich für ihn ein.

Von Heike Mann

erschienen am 15.04.2017



Brünlos/Schwarzenberg. Steven Müller möchte nicht, dass das Bild, das ihn auf Facebook im Krankenbett zeigt, in der Zeitung erscheint. Lieber lässt er seinen Freund ein anderes schicken, auf dem er ein Trikot von FC Erzgebirge Aue trägt, auf dem steht "Kämpfen und Siegen". Er streckt den Daumen hoch. "Aufgeben gibt es für ihn nicht", sagt seine Schwester Nadine Müller. Auch wenn die Diagnose, die er am 29. März bekam, niederschmetternd für den 21-jährigen Schwarzenberger ist: Er ist an myeloischer Leukämie erkrankt. Die erste Chemo liegt hinter ihm. Weitere werden folgen. Die Ärzte sagen, dass die Behandlung die Erkrankung nur eindämmen kann und Zeit schinden dafür, dass er einen Stammzellenspender findet. Ohne diesen überlebt er nicht.

Das wissen seine Familie und seine Freunde. Andy Mehlhorn gehört dazu. Er kennt Steven seit der Kindheit, war mit seiner großen Schwester Janine in einer Klasse. "Wir haben den Kleinen überall mit hingeschleppt", erinnert sich der 27-Jährige an die gemeinsame Zeit in Stollberg, wo man als Nachbarskinder aufwuchs. In den letzten Jahren ging jeder seine eigenen Wege, nur noch sporadisch hörte man vom Leben des anderen. Jetzt aber, als über Facebook bekannt wurde, dass Steven schwer krank ist, gab es für Andy Mehlhorn nur einen Gedanken: Du musst helfen. Gemeinsam mit seiner Freundin Stephanie Auerswald und dem Verein "Wir gegen Blutkrebs" organisierte er eine Typisierungs-Aktion, die am Donnerstag im Backhaus Auerswald im Zwönitzer Ortsteil Brünlos stattgefunden hat. 200 neue potenzielle Spender konnte der Verein am Ende zählen. Das soll es aber nicht gewesen sein. Janine Müller hat von Stevens Fußballverein in Beierfeld gehört, dass auch dort eine Typisierungs-Aktion über die Deutsche Knochenmarkspender-Datei (DKMS) angeschoben wurde.

Für den 21-jährigen Steven hat das Leben ja gerade erst angefangen, mit Freundin, mit der er bei ihren Eltern wohnt, mit der Ausbildung bei der Bundeswehr in Marienberg. Der Fußball gehört ebenso dazu, seit seiner Kindheit. Aktuell spielt er beim VfB Grünhain-Beierfeld. Bevor er ins Krankenhaus kam, stand er am Sonntag für ihn auf dem Rasen. Nicht so gut ging es ihm jedoch vordem schon, erzählt seine Schwester: "Er war schlapp und hatte Magenschmerzen. Seine Neurodermitis machte ihm zu schaffen, er bekam Abszesse am Bein, die er aufgekratzt hat." Im Krankenhaus wurde bei ihm zunächst eine Blutvergiftung festgestellt, ein weiterer Test, dann schon im Klinikum Chemnitz, ergab die Diagnose Leukämie. "Nach der ersten Chemo geht es ihm doch schon wieder etwas besser, richtig froh ist er, dass er noch seine Haare hat", so die Schwester. Auch die Lungenentzündung ist überstanden. Dennoch, aus dem Bett aufstehen und ein kleines Stück laufen, das erschöpft ihn schon nach kurzer Zeit.

Nun hoffen alle, dass die Sache für Steven gut ausgeht. Ganz herzlich hat er sich für die große Anteilnahme bedankt. "Er wünscht sich, dass der geeignete Spender gefunden wird, er wieder gesund wird und er wieder Fußball spielen kann", lässt er seine Schwester übermitteln. An alle, die noch nicht typisiert sind, lautet seine Botschaft: "Lasst euch testen und rettet Leben."