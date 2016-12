Dicke Luft in erzgebirgischen Backstuben

Die Gewerkschaft heizt die Tarifdiskussion an, fordert deutlich höheren Lohn für die Beschäftigten. Für die Unternehmen ist das ein Spagat, den nur wenige schaffen.

Aue/Schwarzenberg. Wenn es ums Brötchenverdienen geht, schneiden die Bäcker im Erzgebirgskreis schlecht ab, kritisiert Thomas Lissner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten: "Viele der rund 1730 Bäckerei-Beschäftigten im Erzgebirgskreis werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro abgespeist." Der Gewerkschaftssekretär spricht von "Lohn-Geiz" und nennt diesen "extrem, dreist und unverschämt".

Einziges positives Beispiel in Sachsen: die Annaberger Backwaren. Dort war im Oktober ein Haustarifvertrag abgeschlossen worden - mit dem Ergebnis, dass gelernte Bäcker und Konditoren in zwei Stufen elf Prozent mehr Lohn erhalten, was einem Stundenlohn von 9,50 Euro entspricht. Aber auch die Fachverkäufer erhalten mehr Geld, ebenso das ungelernte Personal. "Der Mindestlohn ab 1. Januar 2015 war für jeden Bäcker in Sachsen eine große wirtschaftliche Herausforderung. Noch anspruchsvoller aber war die Umsetzung einer differenzierten Lohnstruktur zwischen gelernten und ungelernten, neu eingestellten und langjährigen Mitarbeitern", sagt Geschäftsführerin Martina Hübner. Mit dem Abschluss des Haustarifvertrages habe man für das Unternehmen eine Lösung gefunden. "Letztlich entscheidet aber jeder Kunde mit seinem Einkauf selbst darüber, welche Löhne in den handwerklichen Bäckereien gezahlt werden können", ergänzt sie.

Seitens der Gewerkschaft wird ein zweistelliger Betrag vor dem Komma angestrebt. Denn: "Selbst bei einem Stundenlohn von 11,68 Euro bleibt am Ende nur eine Rente von 788 Euro pro Monat - die Höhe der Grundsicherung im Alter. Und die bekommt nur, wer 45 Jahre im Vollzeitjob durcharbeitet", rechnet Thomas Lissner vor. Das sei für Bäcker, "die in der Dauer-Nachtschicht-Tretmühle stecken", extrem schwierig. In anderen Bundesländern seien zweistellige Stundenlöhne längst allgemein verbindlich. Der höchste werde mit 14,40 Euro in Nordrhein-Westfalen gezahlt.

Solche Zahlen sind im Erzgebirge umstritten. Denn ein höherer Lohn muss über den Preis der Ware und damit über den Kunden auch erst einmal eingespielt werden, argumentiert beispielsweise Karla Seifert. Sie ist Inhaberin der gleichnamigen Bäckerei in Leukersdorf mit 24 Angestellten und derzeit fünf Filialen. Dabei habe die Bäckerei gerade erst 15.000 Euro investieren müssen, um ein elektronisches Kassensystem einzurichten. "Dies wird uns vom Gesetzgeber so vorgeschrieben", berichtet sie. Dazu komme die "Geiz-ist-geil"-Mentalität, wie sie es nennt, wegen der sie bereits eine Filiale habe schließen müssen.

Dass Bäcker mehr verdienen, findet Tabita Meyer fair. Sie hat in diesem Jahr ihre Meisterausbildung abgeschlossen, ist mit 21 Jahren Sachsens beste Bäckermeisterin und arbeitet im Unternehmen von Karla Seifert: "Die Arbeit ist hart und vor allem zu den Stoßzeiten wie Fasching, Weihnachten und Ostern sehr stressig. Aber das Problem liegt nicht bei den Chefs, sie würden sicher gerne mehr zahlen. Doch sie können es nicht an den Kunden weitergeben, weil der Markt an Bäckereien gesättigt ist. Dann gehen die Leute schnell woanders einkaufen, vielleicht sogar zu Aldi, Lidl und Co. Das macht das Handwerk kaputt."

Dennoch will die Gewerkschaft im Erzgebirge verstärkt in die Offensive gehen, Druck aufbauen - besonders auf den Landesinnungsverband Saxonia. Er verweigere seit Jahren jede Lohnverhandlung, sagt die Gewerkschaft. Ein Vorwurf, den Landesobermeister Roland Ermer so nicht stehen lassen will: "Der Landesinnungsverband hat in diesem Frühjahr mit der Gewerkschaft einen Tarifvertragsentwurf verhandelt. Leider hat die Gewerkschaft diesen nicht unterzeichnet."

Auch David Hielscher aus Mauersberg, Innungsobermeister für den Bereich Marienberg/Mittlerer Erzgebirgskreis, kennt die schwierige Situation in den Backstuben, hat aber im eigenen Unternehmen durchaus gute Erfahrungen in Sachen Mindestlohn gemacht: "Man spürt die gestiegene Kaufkraft, da die Preisanpassungen der Produkte von den Kunden akzeptiert wurden und werden." In dem Familienbetrieb mit seinen 13 Angestellten orientiere man sich an den Tarifempfehlungen des Landesverbandes. Der hatte in dem Tarifvertragsentwurf eine Ecklohn von 9,50 Euro vorgesehen.