"Die Leute müssen zum Einkaufen doch nicht wegfahren"

Mit "Aue feiert" gibt es am 7. Januar eine Messe-Premiere - Zwei geschäftstüchtige Frauen ergreifen die Initiative

erschienen am 28.12.2016



Aue. In Aue steht eine echte Premiere an. Im Kulturhaus läuft am 7. Januar von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt die Messe "Aue feiert". Initiatoren sind zwei Frauen: Grit Schubert, Inhaberin von Bodychic in Aue und Zwickau, und ihre freiberufliche Mitstreiterin Gabriele Löffler. Reporter Ralf Wendland sprach mit Grit Schubert.

"Freie Presse": Wie kam es zu der Idee, eine solche Messe in Aue anzubieten?

Grit Schubert: Ich selbst gehe als Ausstellerin schon seit Jahren auf Messen. Bei einer der letzten Veranstaltungen in Zwickau kam mir der Gedanke, so etwas auch mal in Aue auf die Beine zu stellen. In Zwickau hat man ein wunderschönes Ballhaus - und in Aue ein sehr schönes Kulturhaus, wo sich das ebenfalls anbietet.

Wo liegen die Schwerpunkte?

Vordergründig auf der Jugendweihe und der Konfirmation. Hinzu kommt das Thema Party in jeglicher Form und ein kleiner Touch Hochzeit. Für eine Feier - aus welchem Anlass auch immer - braucht man die entsprechend fest liche Kleidung, eine Location, Kulinarisches, Dekoration und einiges mehr. Abgebildet und präsentiert wird bei der Messe alles rund ums Fest. Auch eine Tanzschule ist dabei.

Das Thema Hochzeit tickt im Kopf?

Das ist richtig. Es wurde schon angefragt. Auch aus dem Grund, weil in Schwarzenberg die Messe ausfällt. Doch wir konzentrieren uns vorerst auf Jugendweihe und Konfirmation. Bei Hochzeitsmessen hat man den Effekt, dass Muttis mit ihren Töchtern schauen, aber keine Muttis mit ihren Söhnen. Das ist beim Thema Jugendweihe anders.

Wie viele Aussteller und welche Aktionen gibt es?

Wir haben 20 Aussteller und arbeiten eng mit dem Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe zusammen. Geplant sind verschiedene Modenschauen, die von den Mitwirkenden gestaltet werden. Als Models haben wir ehemalige Jugendweihlinge vom Jugendclub City-Point Zwickau und Leute von nebenan, die bei uns Kunden sind.

Was versprechen Sie sich von der Messe, was wollen Sie erreichen?

Für den Anfang wollen wir klein starten und hoffen, dass zahlreiche Besucher und vielleicht auch potenzielle Aussteller für 2018 den Weg ins Kulturhaus finden. Wir wollen ein Event für Aue schaffen, etwas für die Stadt tun. Außerdem wollen wir Aue ins Gedächtnis der Leute bringen und zeigen, dass die Stadt lebt und Geschäfte hat, in denen man gut einkaufen kann. Die Leute müssen zum Einkaufen doch nicht wegfahren. Soziale Kontakte und direkte Gespräche zwischen Kunden und Händlern finde ich persönlich sehr wichtig. Da kann kein Internethandel mithalten. Das Messeprojekt steckt noch in den Kinderschuhen. Aber warum soll das in Aue nicht funktionieren? Der Bedarf ist da.