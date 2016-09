"Die Menschen glauben, benachteiligt zu sein"

SPD-Ministerin erklÀrt, wo die Grenze zwischen enttÀuscht und rassistisch verlÀuft

erschienen am 26.09.2016



2015 waren weltweit zirka 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Rund 2800 von ihnen wurden in den Kommunen des Erzgebirgskreises untergebracht. Weil das nicht ohne das beherzte Zutun vieler Ehrenamtler funktioniert hĂ€tte, ist am Freitag Petra Köpping persönlich vorbeigekommen, um den GĂ€sten der Helfer-Gala im Auer Kulturhaus fĂŒr ihr Engagement zu danken. Reporterin Susanne Kiwitter hat mit der Integrations- und Gleichstellungs-Ministerin ĂŒber die Folgen der Zuwanderung und die Ursachen von Fremdenfeindlichkeit gesprochen.

"Freie Presse": Frau Köpping, in Ihrem Grußwort sagten Sie, dass das ,Wir schaffen das' ohne ehrenamtliche FlĂŒchtlingshelfer nicht zu schaffen gewesen sei. - Hat sich die öffentliche Hand zu sehr auf das Engagement dieser Menschen bei der BewĂ€ltigung der FlĂŒchtlingskrise verlassen?

Petra Köpping: ZunĂ€chst einmal: Dass es dieses Engagement gibt, berĂŒhrt mich persönlich sehr. Deshalb danke ich allen Helfern ganz herzlich. Die andere Seite ist: Am Anfang war das nicht anders möglich, denn es mussten - insbesondere im Osten - erst die Strukturen fĂŒr die FlĂŒchtlingsarbeit geschaffen werden. Inzwischen existieren diese, und die Landesregierung konnte fĂŒr dieses Jahr bereits 24 einzelne FörderantrĂ€ge aus dem Erzgebirgskreis positiv beantworten. Der finanzielle Umfang: 830.000 Euro.

FĂŒr was wird dieses Geld verwendet?

Unter den Antragstellern sind beispielsweise Vereine, die damit eine hauptamtliche Projektstelle finanzieren wollen, um ihre Arbeit besser bewĂ€ltigen zu können. Andernorts handelt es sich tendenziell um SachkostenzuschĂŒsse fĂŒr einzelne Projekte. Es kann aber auch fĂŒr Weiterbildungsangebote der Verwaltung ausgegeben werden.

Die Asylsuchenden im Erzgebirgskreis machen ein Prozent der Bevölkerung aus. Landrat Frank Vogel machte in seiner Ansprache deutlich: ,Wir sprechen nicht von Überfremdung, auch wenn einige das immer wieder so sehen wollen.' ...

Diese vom Landrat angesprochene Spaltung der Gesellschaft macht mir auch Sorgen. Darum mĂŒssen wir uns jetzt kĂŒmmern. Die Ursachen sehe ich in der Nachwendezeit, die mĂŒssen wir aufarbeiten.

Inwiefern?

Ein Satz, den ich angesichts der UnterstĂŒtzung fĂŒr FlĂŒchtlinge immer wieder höre, lautet: ,Und wer hat sich damals um mich gekĂŒmmert, als mein Betrieb pleite ging?' Die Menschen glauben, benachteiligt zu sein. Ich spĂŒre, dass das Thema FlĂŒchtlinge nur die Spitze des Eisberges ist und sich darunter bei vielen Menschen EnttĂ€uschung verbirgt. EnttĂ€uschung vor allem darĂŒber, wie die persönliche Entwicklung nach dem Umbruch 1989/90 verlaufen ist.

Dahinter steckt eine hohe Erwartungshaltung. Die andere Seite ist: Laut Sachsens Verfassungsschutz sind die Probleme mit Rechtsextremismus im Erzgebirge zum Beispiel besonders groß. Wie beurteilen Sie das?

Ich glaube, dass das Thema Rechtsextremismus nicht nur auf einen einzelnen Landkreis bezogen betrachtet werden darf. Fakt ist, wir haben in ganz Sachsen ein Problem damit. Aber ich unterscheide beim Thema Flucht und Asyl schon zwischen den EnttĂ€uschten und den Rassisten. Letztere profitieren natĂŒrlich von den Ersteren.

Die Eigenschaft "enttĂ€uscht" als Entschuldigung dafĂŒr, dass menschenverachtende Parolen gegrölt werden und BrandsĂ€tze auf Asylbewerberheime fliegen?

Definitiv nicht als Entschuldigung in Bezug auf diejenigen, die Parolen grölen, aber zumindest als ErklĂ€rungsversuch. Diejenigen, die gewalttĂ€tig werden, sind eben jene genannten Profiteure dieser Stimmung. Das ist fĂŒr mich nicht hinnehmbar, sie stehen nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Die politische Bildung hat in Sachsen in der Vergangenheit zu wenig stattgefunden. Da mĂŒssen wir auch gegensteuern. Eine Maßnahme ist, dass der Geschichtsunterricht wieder bis zur zehnten Klasse stattfinden soll. Eine weitere ist das Programm "Weltoffenes Sachsen". Dort haben wir das Budget im Zuge der Koalitionsverhandlungen erst auf 5 Millionen Euro erhöht und nun noch mal auf 6.2 Millionen Euro aufgestockt. Aus diesem Programm wird beispielsweise das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" gefördert, das sich in sĂ€chsischen Bildungseinrichtungen fĂŒr mehr Toleranz und den Kampf gegen Diskriminierung einsetzt.