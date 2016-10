Die rÃ¼hrende Botschaft hinter diesem Bild

Die rührende Botschaft hinter diesem Bild

Drei Jungs halten vor dem Hollywood-Schriftzug eine Zwönitz-Fahne in die Kamera. Das Echo im Netz ist riesig. Warum?

Von Jürgen Freitag

erschienen am 12.10.2016



Zwönitz/Los Angeles. Auf den ersten Blick wirkt es wie die ausgefallene Aktion von ein paar Lokalpatrioten. Drei Jungs posieren mit einer lila-weißen Zwönitz-Fahne in praller Sonne vor dem berühmten Hollywood-Schriftzug, dem sogenannten Hollywood Sign, in Los Angeles.

Das Bild, vor wenigen Tagen im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht, sammelte in nur kurzer Zeit mehrere hunderte "Likes" ein. Dutzende Internetnutzer hinterließen ihren Kommentar, schrieben "Geil", "Sauber, Jungs" oder "Stark, wir lieben Zwönitz".

Es ist eine Welle digitaler Harmonieparolen, ein "Candy-Storm", der über die Jungs hereinbrach. Doch wer oder was steckt eigentlich hinter dem Bild? Sören Markert ist einer der drei mit der Flagge. Er sagt: "Ich freue mich über den kleinen Hype. Die Idee kam spontan. Es ist das perfekte Bild." Kein Busch habe die Sicht verstellt, keine Wolke die Sonne getrübt. "Wir sind mit dem Mietauto auf den Hügel hoch und haben die Stelle entdeckt." Ein Amerikaner, der in der Nähe stand, drückte den Auslöser. "Der hat erst mal komisch geguckt, als wir die Fahne ausgepackt haben", sagt er.

Die Flagge - sie ist nicht irgend-eine, sondern die Zwönitzer Blockfahne. Seit mehr als 15 Jahren ziert sie bei Auswärtsspielen des FC Erzgebirge Aue die Stadien der Republik. "Sie zeigt die Zugehörigkeit von Zwönitz zu Aue und unsere Verbundenheit zum Kumpelverein", sagt Markert, der selbst in der Zwönitzer Aue-Fan-Jugend aktiv ist.

Dass er die Flagge nun auf eine Reise mit nach Kalifornien nahm, hat aber mit mehr als nur der Leidenschaft für den Fußball zu tun. Die Fahne, sagt er, solle an einen bekannten Aue-Kumpel erinnern,an Steffen "Ede" Klemm. Der 48-jährige Zwönitzer war 2014 überraschend gestorben. Er gilt als verdienstvoll, ist Fotograf und langjähriges Mitglied im Zwönitzer Fußballsportverein gewesen. Und Klemm war es auch, der die Fahne mit entworfen hatte. Noch vor seinem Tod ging sie in die Hände der Fan-Jugend über.

"Ich habe ihn sehr geschätzt", sagt Markert. "Er war bekannt wie ein bunter Hund, hat mich und meine Freunde beim Schulanfang fotografiert. Leider ist er zu früh von uns gegangen." Die Fahne in Hollywood - das ist die rührende Botschaft hinter dem Foto - sie soll ihn jetzt wieder ehren. "Auch wenn er nicht anwesend ist, so ist er doch in Gedanken dabei." Dem Foto in Kalifornien, hofft Markert, folgen bald weitere. "Ich will sie auch anderen Jungs mitgeben, damit sie die Fahne auf der ganzen Welt in Szene setzen."