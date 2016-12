Diese Schüler müssen bis zum Sommer Ameisen werden

Am Anfang war nur eine Idee. Aus der soll bis zum Sommer ein komplettes Bühnenstück werden. Damit das klappt, wird die Theatergruppe der Oberschule Lößnitz von einem Profi unterstützt.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 09.12.2016



Lößnitz. Eine Ameisendarstellerin hat es nicht leicht. Vor allem dann nicht, wenn sie ihre Königin durch den Saal schleppen muss. Eine richtige Ameise vermag das 100-fache ihres Körpergewichts zu bewegen. Ein Menschenmädchen kann das nicht, und damit hören die Probleme noch lange nicht auf.

"Nicht so latschen, Anna, du bist in deiner Rolle", ruft Beate Düber. "Ihr anderen: Guckt möglichst nicht menschlich!" Natürlich, wir sind hier ja unter Ameisen. Jeden Montag trifft sich die Theatergruppe der Oberschule Lößnitz im Bürgerhaus am Markt, um für ihr neues Stück zu proben. Angeleitet wird sie dabei von Beate Düber, einer echten Schauspielerin und Regisseurin aus Chemnitz. Das ist neu für die Schüler - und ganz schön fordernd.

Selbst an Lauten wie "Ah" und "Oh" hat der Theaterprofi etwas auszusetzen. Sie sollen hochdeutsch klingen, nicht sächsisch. "Die Schüler wissen noch nicht so recht, ob sie Angst vor mir haben sollen, oder nicht", sagt Düber. Aber die Nachwuchs-Darsteller nehmen ihr nichts krumm. "Sie achtet auf Kleinigkeiten", sagt Anna Katharina Huth (14). "Auf unseren Gesichtsausdruck, wie wir lachen. Das macht unser Spiel intensiver." Emily Groß (12) meint: "Man merkt, dass sie eine andere Herangehensweise hat."

Ein frischer Blick war genau das, was Claudia Schöniger wollte. Die langjährige Spielleiterin der Theatergruppe hat sich um die Profi-Hilfe beworben. Kooperation Schule-Theater (Kost) nennt sich das vom Freistaat Sachsen sowie von mehreren Bühnenverbänden unterstützte Projekt, bei dem freie Theaterkünstler und -pädagogen das Laienspiel an den Schulen beleben sollen. Im vergangenen Jahr bekamen zunächst drei Schulen einen Profi zugeteilt, in diesem Schuljahr sind es sieben. Die Oberschule Lößnitz ist dabei die einzige im Erzgebirge.

"Ich war an einem Punkt, an dem ich persönlich nicht mehr wusste, was ich den Kindern beibringen soll", sagt Claudia Schöniger. "Wir wollten neue Ideen und Wege kennenlernen. Das Theater verändert sich, jetzt sind wir mittendrin."

Das neue Stück dreht sich um Ameisen. Als es losging, gab es keine Handlung, keine Szenenfolge, nur eine Idee. Die 21 Mädchen und Jungen der Theatergruppe informierten sich als erstes über das Leben der Insekten. Daraus wurden Szenen entwickelt - etwa die, bei der die Ameisen ihrer Königin huldigen. Hoheitsvoll um sich blickend wird sie nun auf einem Sitzkissen durch den Saal gezogen, während die anderen Darsteller im Chor summen. Das Stück, das bis zum Sommer fertig sein soll, kommt ohne Worte aus. Wenigstens kein Text zu lernen!

"Täuschen Sie sich nicht", sagt Beate Düber. "Was die Schauspieler denken, was der Zuschauer in ihren Gesichtern sieht - das ist Text. Und der ist komplizierter zu merken als Sprechtext." Bei den Schülern kommt die neue Vorgehensweise an. "Ohne feste Geschichte zu arbeiten, ist für mich neu, aber es macht Spaß", sagt Marie-Luise Mildner (12). Das merkt man. Am Ende der Probe hat sie sich durch ihr ausdrucksstarkes Spiel für ein Solo qualifiziert.