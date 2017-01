Diese Super-Spürnase liebt Schimmel

Marek ist Schäferhund und Schimmelexperte in einem. Er riecht, was Menschen verborgen bleibt: verdeckten Pilzbefall. Für den Vierbeiner aus Bad Schlema die schönste Sache der Welt.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 11.01.2017



Bad Schlema. Marek ist aufgeregt. Er springt hin und her, der Schwanz wedelt wild. Doch bevor es losgehen kann, muss sich der belgische Schäferhund noch gedulden. Erst zieht ihm Frauchen eine kleine Weste an, dann heißt es warten - warten, bis das Kommando kommt: "Spür Stoff", flüstert ihm Heike Mehlhorn ins Ohr. Marek schießt los.

Mit der Nase voran schnüffelt er sich aufgeregt durch die Wohnung auf dem Eichert in Aue, läuft von Raum zu Raum. "Geh' da mal rein", ruft Mehlhorn und zeigt ins Wohnzimmer. Marek schnuppert sich entlang an Ecken und Kanten; plötzlich bleibt er stehen und legt sich auf den Boden - mit Blick auf die Sockelleiste. Der Vierbeiner hat etwas gefunden, oder besser erschnüffelt.

Zu sehen ist von außen nichts. Doch unter der Leiste hat Mehlhorn ein Stück verschimmelte Tapete versteckt. Die Probe zu finden, ist Teil eines Trainings, das sie zweimal in der Woche mit Marek durchführt, damit er nichts verlernt. Der Vierbeiner aus Bad Schlema - fast drei Jahre alt, helles Fell, dunkle Ohren - ist nämlich Spezialist, und zwar in Sachen Schimmel.

Ob bei der Suche nach Sprengstoff oder Drogen: Hunde sind für ihre Supernasen bekannt und werden deshalb bei verschiedenen Suchaufgaben eingesetzt. Marek kann Befall riechen, der Menschen verborgen bleibt, wenn er sich etwa hinter Tapeten versteckt. Gelernt hat er das in einer speziellen Ausbildung, besuchte dafür ein Prüfzentrum in Baden-Württemberg. Seit wenigen Monaten ist er als "Schimmelspürhund Sachsen" im Einsatz. Eine Gefahr für das Tier bestehe nicht, sagt Mehlhorn. "Er schnüffelt ja nur wenige Minuten geringe Dosen."

In ganz Deutschland gibt es laut Bundesverband Schimmelpilzsanierung derzeit genau acht zertifizierte Schimmelspürhunde; das Gütesiegel des Verbands fehlt Marek noch. Doch das soll sich bald ändern. "Bei allen Einsätzen haben wir bisher dort, wo er etwas angezeigt, Schimmel gefunden", so Mehlhorn, die 15 Jahre als Diensthundeführerin bei der Polizei arbeitete.

Die Idee mit dem Spürhund hatte sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Lutz Engelmeier. Er ist Sachverständiger für Schimmelpilzsanierung. Zwar gebe es Geräte, die die Sporen entdecken können, sagt er. Deren Fehlerquote sei aber sehr hoch. "Sie sind nicht so effektiv wie eine Nase. Hunde haben einen millionenfach feineren Geruchssinn."

Jens Koch arbeitet als Versorgungstechniker für die Verbraucherzentrale Sachsen und bestätigt: "Der Einsatz eines Schimmelspürhundes ist durchaus sinnvoll." Bei Verdacht auf Befall sei man sonst gezwungen, auf gut Glück etwa eine Wand zu öffnen. Doch ganz billig ist auch der Einsatz eines Spürhundes nicht. Die Kosten für einen kleinen Einsatz inklusive Analyse: 400 Euro aufwärts. "Dafür kommen wir aber zu dritt", so Engelmeier. Fünf Aufträge hatten er und Mehlhorn bereits.

Ob Pudel oder Schäferhund: Für den Job als Schimmelexperte ist laut Bundesverband Schimmelpilzsanierung jeder Hund geeignet. "Außer vielleicht der Mops mit seiner gestauchten Nase", erklärt Sprecherin Angela Berg. Um Fehlverhalten zu vermeiden, müsse der Trainer sein Tier gut kennen. Mehlhorn sagt: "Der Hund muss arbeiten wollen." Bei Marek sei das der Fall. "Für ihn ist Schimmel die schönste Sache auf der Welt", erzählt sie und lacht.