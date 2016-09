Drohne fliegt Ã¼ber FKK-Fans: Protest

Drohne fliegt über FKK-Fans: Protest

Beim Drachenbootrennen am Filzteich in Schneeberg machte ein "fliegendes Auge"Luftaufnahmen. Dabei gerieten offenbar auch mehrere nackte Badegäste vors Objektiv. Nun ist der Ärger groß.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 28.09.2016



Schneeberg. An die Paddel, fertig, los: 23 Teams waren zur 10.Auflage des Drachenbootrennens Anfang des Monats angetreten, um auf dem Filzteich in Schneeberg um die Wette zu rudern. Ein Spektakel, das tausende Zuschauer verfolgten, darunter auch Jürgen Franke.

Der Grünhain-Beierfelder hatte es sich mit anderen Gästen auf einer Wiese in dem Strandbad gemütlich gemacht. Und zwar so wie Gott ihn schuf - splitterfasernackt. Franke lag im FKK-Bereich, konnte das Rennen aus nächster Nähe beobachten. Doch die Freude daran währte nur kurz.

In mehreren Metern Entfernung huschte plötzlich eine Kamera-Drohne vorbei. Dann wieder. Und wieder. Hielt das Fluggerät zunächst gebührenden Abstand, kam es nachmittags immer näher. Gegen 15 Uhr schließlich, nach dem Finale des Drachenbootrennens, so berichten es Gäste übereinstimmend, sei die Drohne direkt über den Bereich für Nackte geschwirrt. "Wir waren alle schockiert", sagt Franke heute. Etwa 100 Gäste seien von der Späh-Aktion betroffen gewesen. Die Drohne habe sogar für zehn Sekunden direkt über ihm gestanden. "Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Wir haben uns gefühlt wie Freiwild."

Franke stellte den Drohnenführer noch vor Ort zur Rede - erhielt aus seiner Sicht aber keine befriedigende Antwort. "Erst hieß es, der Flieger sei kurze Zeit außer Kontrolle geraten", sagt er. "Dann hat er zugegeben, dass er Mist gebaut hat." Doch das reicht Franke nicht. Er fordert nun eine öffentliche Entschuldigung. "Ich will, dass das nicht noch mal passiert." Es sei eine Frechheit, Nackte zu filmen, ohne zu fragen. Ein Hinweisschild zu den Dreharbeiten habe gefehlt.

Andreas Beier hat die Drohne gesteuert und gibt sich über den Zwischenfall zerknirscht: "Ich kann nur sagen: Wenn sich jemand belästigt gefühlt hat, tut es mir aus tiefster Seele Leid." Ein Schuldeingeständnis, fügt er an, sei das aber nicht. Auf Rat der Stadtwerke Schneeberg - als Veranstalter und Auftraggeber - dürfe er sich nicht weiter dazu äußern. Zugleich bestätigt er, dass der heimische Modellfliegerclub ein sechsmonatiges Flugverbot gegen ihn wegen des Vorfalls verhängt hat. "Der Grund ist: Ich bin geflogen und es hat Beschwerden gegeben."

Bei den Stadtwerken Schneeberg versteht man die jüngste Aufregung um den Drohnenflug nicht. Geschäftsführer Gunar Friedrich sagt: Ja, möglicherweise sei die Drohne zu nah an den FKK-Bereich gekommen. "Aber wer legt sich nackig in die Wiese bei einer Großveranstaltung? Da waren 3000 Leute und ständig sind Boote vorbeigefahren. Da muss ich doch damit rechnen, fotografiert zu werden." Er selbst habe nach der Beschwerde Frankes einzelne Aufnahmen der Drohne gesichtet. Nur eine zeige Bilder vom FKK-Bereich. "Und die sind so stark verpixelt, dass nur ein paar helle Flecken zu erkennen sind."

Ob Missgeschick oder Vorsatz, der Gesetzgeber hat für den Aufstieg von Drohnen klare Regeln aufgestellt. So muss man sich etwa Überflüge nicht gefallen lassen, wenn dabei Vorschriften des Datenschutzes oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Jeder hat zunächst das Recht am eigenen Bild, wobei für öffentliche Veranstaltungen eine Ausnahme gilt. Juristischer Ärger droht hier nur bei Detailaufnahmen.

Christian Klostermann ist Anwalt für IT-Recht in Zwickau und wertet den konkreten Fall dennoch kritisch. Nacktaufnahmen seien allgemein bedenklich, sagt er. "Die könnten einen Verstoß gegen die Rechtsvorschriften darstellen."

Um Ärger in Zukunft aus dem Weg zu gehen, kündigt Stadtwerke-Chef Friedrich für nächstes Jahr eine Veränderung an. Er sagt: "Dann machen wir eben ein Schild auf dem steht: 'Nackig in die Wiese legen verboten.'"