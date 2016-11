Einheitsgemeinde bekommt klare Absage

In einer Umfrage hat die "Freie Presse" Bewohner von sechs Städten und Gemeinden entlang der Mulde um ihre Einschätzung zu verschiedenen Alltagsthemen gebeten. Das Ergebnis: viele Erkenntnisse und viele Wünsche.

Von Heike Mann

erschienen am 19.11.2016



Aue. Wie lebt es sich in Eibenstock, Lauter-Bernsbach, Zschorlau, Bockau und Stützengrün? Was könnte in den Städten und Gemeinden sowie ihren Ortsteilen besser sein? Die Resonanz auf die freiwillige Befragung in den Haushalten war groß - mehr als 600 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgesandt. Die nicht repräsentativen Ergebnisse geben Einblick, wo die Bürger gern etwas ändern würden. Außerdem teilten die Befragten mit, was sie zu schätzen wissen und womit sie zufrieden sind. Die Auswertung erfolgte anonym. Bei der Beantwortung konnten die Bürger Noten vergeben: von 1 (sehr gut/zutreffend) bis 5 (ungenügend/überhaupt nicht zutreffend). Zudem konnten die Befragten Anregungen für Themen geben, denen sich die "Freie Presse" zuwenden soll. Dazu wird in den nächsten zwei Wochen detailliert im Lokalteil berichtet. Und das sind die ersten Trends:

Kommunale Verwaltung: Beim Thema Zusammenschluss von Stützengrün und Schönheide zu einer Einheitsgemeinde gibt es geteilte Meinungen, die Zahl der Befürworter ist annähernd so groß wie die der Gegner. Seit Jahren wird dieses Thema diskutiert, die beiden Gemeinden arbeiten bereits in der Gebietsgemeinschaft "Rund um den Kuhberg" zusammen, zu der außerdem noch Steinberg gehört. Den Rathäusern der Region wird eine gute Informationspolitik bescheinigt: Weit über die Hälfte der Befragten fühlt sich sehr gut beziehungsweise gut über die kommunalen Vorhaben im Ort informiert. Auch die Öffnungszeiten der Verwaltungen bekommen ein gutes Urteil: Rund 70 Prozent der Befragten vergibt dafür die Noten 1 bis 3.

Verkehr: Ein klares "Nein" äußerten die Befragten zur Frage, ob es mehr stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte in der Region geben sollte. Die Mehrheit der Befragten ist mit der Qualität der Straßen in ihrem Ort zufrieden, hier vergaben rund zwei Drittel die Noten 1 bis 3. Beim Nahverkehrsangebot in der Region tendieren die Befragten eher zu einem negativen Urteil: Fast zwei Drittel vergaben hier die Note 3 und schlechter.

Freizeitmöglichkeiten: Auch wenn über 60 Prozent der Befragten die Freizeitmöglichkeiten als zufriedenstellend bis gut bewerten, gibt es offene Wünsche, und die tendieren eindeutig zu einem Freibad, das offenbar in allen Orten vermisst wird. Ebenso eindeutig ist die Antwort auf die Frage, ob der Kuhberg touristisch stärker vermarktet werden sollte. Fast zwei Drittel der Befragten antworteten darauf mit "Ja".

Handel und Versorgung: Zwar sind die Befragten zum überwiegenden Teil sowohl mit den Einkaufsmöglichkeiten und der gastronomischen Versorgung in ihrem Ort zufrieden. Doch laut der Hinweise, die jeder Befragte abgeben konnte, wünscht man sich, dass die kleinen Geschäfte in den Ortszentren erhalten bleiben mögen.

Medizinische Versorgung: Die Menschen in der Region wünschen sich weitere medizinische Versorgungszentren. Über 80 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus. Während es offenbar in den Städten und Gemeinden noch kurze Wege zum Hausarzt gibt (fast 70 Prozent vergaben dafür eine 1 beziehungsweise 2), wird die Versorgung mit Fachärzten als weniger gut eingeschätzt. Fast zwei Drittel der Befragten schätzten hier die Lage als nicht zufriedenstellend ein. Auch die Warte- und Bestellzeiten bei Ärzten und medizinischen Einrichtungen bekommen ein eher schlechtes Urteil.

Arbeitswelt: Der Wohnort ist vielen Menschen in der Region wichtiger als mehr Geld. Auf diese Fragestellung vergaben fast 70 Prozent die Noten 1 bis 3. Eher schlecht beurteilt werden die Verdienstmöglichkeiten. Und wie schneidet die Region als Arbeitsstandort ab? Über 60 Prozent geben dazu ein positives Urteil.