Eishockeyverein hofft auf Insolvenzverwalter

Der EHV Schönheide glaubt nach seiner Zahlungsunfähigkeit an Rettung von außen - an einen erfahrenen Sanierer.

Von Eberhard Mädler

erschienen am 10.01.2017



Schönheide. Einen vorläufigen Insolvenzverwalter hat der Vorstand des Eishockeyvereins (EHV) Schönheide an die Seite gestellt bekommen. Das Amtsgericht Chemnitz berief dafür mit Markus Merbecks den bisherigen Gutachter des Verfahrens. Der Chemnitzer gilt als ausgewiesener Fachanwalt für Insolvenzrecht. "Damit besteht berechtigte Hoffnung, den Verein und die Männermannschaft zu retten", erläuterte dazu gestern EHV-Vizepräsident Wolfgang Ternick.

Mitte Dezember hatte der Verein wegen Zahlungsunfähigkeit zunächst Insolvenz angemeldet und seine "Wölfe" vom Spielbetrieb zurückgezogen. Seither überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst stahlen Unbekannte aus dem örtlichen Kunsteisstadion Eishockey-Sportausrüstung im Wert von ungefähr 20.000 Euro. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, hieß es jetzt diesbezüglich von der Polizeidirektion in Chemnitz. Am vierten Advents-Wochenende war zudem eine Rettungsgemeinschaft EHV Schönheide (RG) ins Leben gerufen worden. Vereinsmitglieder, Spieler und Sponsoren gehörten ihr an. Doch sie ist mittlerweile aufgelöst.

"Ich möchte im Moment dazu nichts sagen", erklärte mit Stephan Trolda der einstige Sprecher dieser Gemeinschaft auf Anfrage zu dem Thema. Gemeinsam mit dem bisherigen Trainer Victor Proskuryakov war er kurz vor Weihnachten durch den Verein beurlaubt worden. Gleichzeitig tritt der EHV seither wieder in der Oberliga an. Dazu bestätigte Ternick zu Wochenbeginn: "Für unsere Spieler und Angestellten sind mittlerweile auch die Vergütungsansprüche abgesichert."

Möglich gemacht habe das eine sogenannte Insolvenzgeld-Vorfinanzierung. Dies betreffe die Monate Dezember und Januar. Damit sei zumindest die Finanzierung der mit dieser Woche endenden Hauptrunde abgesichert. Danach beginnen die Qualifikationsspiele gegen den Abstieg. Auch deren finanzielle Absicherung wird vorbereitet. "Dafür ist es wichtig, dass alle Fans und Sponsoren den eingeschlagenen Weg mitgehen", appelliert der Rechtsanwalt aus Eibenstock. Noch bis Monatsende wolle er zudem eine bereits mehrfach geplante Mitgliederversammlung einberufen.

Alle Schritte spreche Ternick jeweils mit Merbecks ab. Der Chemnitzer Verwalter des EHV plant seinerseits die Eröffnung der Insolvenz für den 1. Februar. "Nur damit kann es uns letztlich gelingen, den Verein zu sanieren", sagt Merbecks. "Denn es ist kein unüberwindbarer Schuldenberg vorhanden." Er versuche, mit allen Gläubigern Lösungen zu finden. Anfang Mai könne er dann einen Plan vorlegen. Merbecks: "Solch ein Planverfahren ist allemal besser als eine Abwicklung." Letztlich könne der Verein damit ohne Neugründung und mögliche Altlasten in die nächste Saison starten.

"Dies ist Voraussetzung, um Schönheide als Traditionsstandort für den Eishockeysport und damit auch ein wichtiges Stück Lebensqualität in der Region zu bewahren", erklärt der Insolvenz-Experte. Auch der örtliche Kinder- und Jugendsport auf Schlittschuhen könne dadurch nur profitieren. Anerkennenswert sei das aktive Engagement Wolfgang Ternicks um den Verein. "Er hat sich über Gebühr ins Zeug gelegt und in den entscheidenden Situationen die notwendige Verantwortung übernommen", würdigt Merbecks ausdrücklich.

Durch Krankheit und Ortsabwesenheit der beiden anderen Vorstandsmitglieder hatte ein Großteil der Vereinsarbeit zuletzt allein auf Ternicks Schultern geruht.