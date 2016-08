Eklat in Bad Schlema: Neue Kurchefin muss gehen

erschienen am 01.09.2016



Bad Schlema . Nach nicht einmal einem halben Jahr im Amt, muss die Kurchefin in Bad Schlema ihren Hut nehmen. Wie die Kurgesellschaft jetzt mitteilte, ist Inge Bauer seit dem 19. August von ihren Aufgaben als Geschäftsführerin freigestellt. Einen Tag zuvor habe dies der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. "Über die Abberufungsgründe haben Aufsichtsrat und Frau Bauer Stillschweigen vereinbart", heißt es weiter. Inge Bauer hatte am 1. April dieses Jahres offiziell die Nachfolge von Steffen Matthias angetreten, der sich nach 24 Jahren Amtszeit in den Ruhestand verabschiedete.

Bauer war jedoch schon am 1. Januar für ihre Einarbeitungszeit angetreten. Die Kurgesellschaft ist mit 160 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Bad Schlema. Am 2. September findet eine weitere außerordentliche Gesellschafterversammlung statt, bei der eine Interimslösung gefunden werden soll. "Für die langfristige Lösung sind wir mit einer Kandidatin im Gespräch, die sich vor einem Jahr mit beworben hatte", sagt Bürgermeister Jens Müller (Freie Wähler), als Vertreter der zu über 90 Prozent kommunalen Gesellschaft. (suki)