Endlich Sommerwetter: Wo Wasserratten Abkühlung finden

Die Freibäder der Region starten in die Saison. Vielerorts gibt es kleine Verbesserungen, in Schneeberg und Affalter wurde richtig geklotzt.

erschienen am 27.05.2017



Aue/Schwarzenberg. Sonne satt - und bis zu 30 Grad Celsius. Metrologen prophezeien für heute und morgen richtiges Sommerwetter. Beste Bedingungen also, um einen Sprung ins Wasser zu wagen. Doch welches Freibad hat schon geöffnet? Und wie viel kostet der Eintritt? Die "Freie Presse" stellt verschiedene Alternativen in der Region vor.

Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Vielerorts gibt es dieses Jahr kleine Verbesserungen. Neben der technischen Wartung und dem Frühjahrsputz wurde vor allem in Schneeberg und im Lößnitzer Ortsteil Affalter richtig geklotzt. Zum Start der Badesaison am Filzteich haben die Stadtwerke Schneeberg als Betreiber Anfang Mai eine neue, gut 22 Meter lange Breitwasserrutsche eingeweiht. Neu ebenfalls: ein Auslaufbecken. Somit ist nun unabhängig vom Wasserstand im Teich immer ein Rutschen-Betrieb möglich. Nächstes Jahr soll noch ein Edelstahl-Planschbecken folgen.

In Affalter gibt es in diesem Jahr praktisch ein neues Freibad zu erleben. 1,5 Millionen Euro hat die Kommune investiert, um die Anlage zu sanieren. Neben Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Babybecken wartet eine neue Riesenrutsche auf Besucher. Zur Eröffnung heute, um 14 Uhr, dürfte das Affalterer Bad bereits eine sehr angenehme Wassertemperatur aufweisen - eine Solarabsorberanlage macht es möglich. (juef/mu/ike/matu/stl)