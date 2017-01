Endlich Winter!

erschienen am 09.01.2017



Schnee und Kälte satt: Für Wintersportbegeisterte ist es das erste schöne Wochenende der Saison gewesen. Der Skilift in Wildenthal war zwar noch nicht in Betrieb, Toni (16, Foto oben links) und Hannes Krätzer (13) haben sich davon aber nicht abhalten lassen, auf die Bretter zu steigen. Die beiden Jungen aus Wildenthal häuften eine Schanze aus Schnee auf, auf der sie gesprungen sind. Lena Vogt (7, Foto rechts, oben) und Kiki Jäger (10) waren indessen mit ihren Eltern auf der Kammloipe in Johanngeorgenstadt unterwegs. Die beiden Mädchen aus Leipzig haben sich am Wochenende erstmals im Langlauf ausprobiert. Am Adlerfelsen in Eibenstock herrschte auch diesmal wieder reger Liftbetrieb (Foto rechts, unten). Nächste Woche sollen sich auch die Skilifte in Johann'stadt und Lößnitz drehen. (gudo)