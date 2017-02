Engagement statt Abrissbirne: Auer kaufen frühere Polikliniken

Drei bekannte Gebäude wechseln die Besitzer. Was die Unternehmer mit den Objekten vorhaben und warum eines noch heute DDR-Geschichte bezeugt.

Von Heike Mann

erschienen am 10.02.2017



Aue. Die drei ehemaligen Polikliniken im Stadtgebiet von Aue gab es nur im Paket: das Ärztehaus Zeller Berg, 1957 als Wismut-Poliklinik gebaut, das Ärztehaus Rosa-Luxemburg-Straße und die ehemalige Augenklinik Auerhammerstraße. Für das Objekt auf dem Zeller Berg hatte sich Thomas Ketzer interessiert. Er hörte sich in Aue um, "wer Bedarf hat und etwas sucht" und fand in Mike Groß und Thomas Zöbisch weitere Interessenten. Groß will sein Planungsbüro vergrößern, er kauft das Objekt in der Rosa-Luxemburgstraße. Die Firma Kranservice Zöbisch erwarb die ehemalige Augenklinik in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Schritt für Schritt soll das Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Doch zurück zur ehemaligen Wismut-Klinik. Dort gibt es noch eine Apotheke, Praxen für Allgemeinmedizin und Podologie, und das Invitas Lebenshilfewerk Schneeberg betreibt eine Tagespflege für behinderte Kinder. "Alle wollen bleiben, alle sollen bleiben", sagt Ketzer. Die Bauarbeiten beginnen im Südflügel, der Nordflügel wird leer gezogen, über der Apotheke entsteht eine neue Praxis für den Allgemeinmediziner. Zudem will Ketzer gemeinsam mit der Stadt versuchen, in dem dort geplanten medizinischen Versorgungsbereich einen Augenarzt anzusiedeln. Der Südflügel ist für 20 altersgerechte Wohnungen und die Tagespflege für behinderte Kinder vorgesehen. Außerdem entsteht eine Cafeteria. Zwei Fahrstühle werden eingebaut.

Während in den unteren Geschossen des Gebäudes zu sehen ist, dass es eine neue Nutzung nach 1990 gab, mutet es unter dem Dach an, als wäre dort ein Museumsdepot: Patientenakten aus Wismutzeiten, medizinische Fachbücher, Röntgenaufnahmeplatten, Bibliotheksbücher mit Ausleihkarten, Büromaterial, Gerätschaften aller Art sind in Regalen oder auf dem Fußboden gestapelt. Über alles hat sich der Staub aus über 50 Jahren gelegt. Als Eigentümer und Projektentwickler wird Ketzer die Sanierung des Gebäudes in die Hände eines Generalunternehmers legen. "Was der mit diesen Sachen macht, ist seine Sache", stellt der 49-Jährige in den Raum. Die stummen Zeugen der Wismutgeschichte könnten also durchaus auch im Container landen.

Abgehört und verhört wurde vermutlich in der ehemaligen Wismutklinik auch. Thomas Ketzer führt in Räume, die das vermuten lassen. In einem steht noch Technik für die Telefonvermittlung, eine Zusatzvorrichtung diente wohl dafür, um Gespräche abzuhören. Ein anderer Raum hat einen extra verstärkten Fußboden und ebensolche Wände. Ketzer glaubt, dass dort Verhöre stattgefunden haben könnten.

Auf rund zwei Millionen Euro schätzt Ketzer die Summe, die in die Sanierung des Gebäudes investiert werden muss. Ende 2018 soll das Vorhaben dann realisiert sein. Unabdingbar für den Investor ist, dass er Flächen für Parkplätze dazubekommt. "Ohne die lassen sich die Wohnungen nicht vermieten", macht Ketzer auf die ohnehin schon schwierige Situation aufmerksam. Das Projekt wird von der Stadt unterstützt. Dazu sagt Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU): "Die Stadt hat ein medizinisches Versorgungsinteresse für dieses Wohngebiet."

Die ehemalige Wismut-Poliklinik steht unter Denkmalschutz, "auch der Bergmann vorm Haupteingang", betont Ketzer. Der Auer Unternehmer und Stadtrat hat schon mehrere historische Gebäude in seiner Stadt gekauft und sanieren lassen. Er sagt: "Auch wenn das plakativ klingen mag, ich möchte Aue als Wohnort attraktiver machen und mehr Menschen überzeugen, hier zu bleiben."