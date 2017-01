Entblößer belästigt Frau in Schneeberg

erschienen am 09.01.2017



Schneeberg. Ein Entblößer hat am Samstagabend eine 21-jährige Frau an der Karlsbader Straße in Schneeberg erschreckt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau nach einem Pizzeria-Besuch zu ihrem Auto. Dort stand der Unbekannte mit runtergelassener Hose und befriedigte sich selbst.

Die junge Frau stieg in ihr Fahrzeug und wählte den Notruf. Ihren Angaben zufolge ist der Mann zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Die Hautfarbe sei dunkel gewesen. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke, deren Kapuze ins Gesicht gezogen war, und einer schwarzen Hose. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aue, Telefon 03771 12-0. (fp)