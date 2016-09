EntblÃ¶ÃŸer darf seinem Opfer nicht mehr nahekommen

Entblößer darf seinem Opfer nicht mehr nahekommen

Anfang 2015 häuften sich in der Region Aue exhibitionistische Straftaten. Einer der Täter wurde gestern am Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte nicht zum ersten Mal Frauen erschreckt.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 15.09.2016



Aue. 100 Meter. Das ist der Abstand, den ein junger Mann (24) aus Aue künftig zu einem seiner Opfer einhalten muss. Im Februar 2015 hatte er das 13-jährige Mädchen auf dem Schulweg abgepasst und sich vor ihm entblößt. Die Eltern erstatteten nicht nur Anzeige, sondern nahmen sich auch einen Anwalt, mit dessen Hilfe ihre Tochter gestern vor Gericht als Nebenklägerin auftreten konnte. Und Hans-Ulrich Biernert tat etwas Ungewöhnliches.

In der Regel verlangen Nebenkläger-Anwälte keine höhere Strafe als die Staatsanwaltschaft. Sie dürfen es, aber sie tun es selten. Biernert nutzte seine Möglichkeiten und ging über den Antrag von Staatsanwalt Lars Engel hinaus, der eine hohe Geldstrafe für den jungen Entblößer gefordert hatte. Damit war auch Verteidiger Oliver Ternick einverstanden gewesen. Biernert jedoch regte eine Freiheitsstrafe an. Acht Monate Haft - plus Kontaktverbot. "Ich bin zum Schutz meiner Mandantin angetreten", sagte er.

Richter Lutz Herrmann folgte diesem Antrag weitgehend. Sechs Monate Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung, lautete das Urteil. Dazu das geforderte Kontaktverbot und 200 Euro Geldbuße, die der Angeklagte, der nur ein geringes Einkommen hat, an den Verein Help zahlen muss. Zwar hatte ein Psychiater dem 24-Jährigen eine Persönlichkeitsstörung und Intelligenzminderung zugestanden. "Aber Sie wussten, dass Sie das nicht durften und haben es trotzdem gemacht", so der Richter. Wenige Monate zuvor war der Angeklagte bereits wegen 15 exhibitionistischer Handlungen verurteilt worden. Damals war er mit einer Geldstrafe davongekommen.

"Die Gesellschaft muss vor ihnen geschützt werden", sagte Richter Herrmann. Die Taten des Angeklagten hätten bei seinen minderjährigen Opfern Wirkung hinterlassen und man wisse nicht, ob sich das in ihrem späteren Leben auswirkt.

Der junge Mann wurde gestern wegen sieben Fällen von Exhibitionismus verurteilt. Zwei seiner Opfer waren erst 13 Jahre alt gewesen. Eines der Mädchen brach in Tränen aus, als es ihn vor dem Saal wiedersah. Auch dem anderen Mädchen ging das Wiedersehen nahe. Beiden blieb eine Aussage erspart, weil der 24-Jährige alle Vorfälle zugab.

Vor allem früh am Morgen hatte der Exhibitionist im Februar 2015 sein Unwesen getrieben. Meist lauerte er in der Gegend um den Simmel-Markt auf Opfer. Mitunter lief er auch nackt durch den Flur seines Mietshauses, in der Hoffnung, seine hübsche Nachbarin zu treffen. Dreimal klappte das auch.

Er habe es aus Ärger getan, gab er an. "Meine Eltern hatten mir die Wohnung eingerichtet. Nun machten sie mir ständig Druck und drohten damit, alles wieder auszuräumen, wenn ich nicht mache, was sie sagen", erklärte er. Dass zwei der Mädchen minderjährig waren, will er nicht erkannt haben: "Ich habe gedacht, die sind so um die 18."

Anfang 2015 waren im Raum Aue mehrere Entblößer unterwegs gewesen, unter anderem auch auf dem Mulderadweg, im Schneeberger Stadtpark, in einem Geschäft in Schneeberg und auf dem Postplatz in Aue. In letzterem Fall wurde ein betrunkener Asylbewerber vorläufig festgenommen. Die anderen Vorfälle sind nicht alle dem gestern verurteilten 24-Jährigen zuzurechnen. Dazu unterscheiden sich die Täterbeschreibungen zu sehr.