Ex-Mann hinterlässt ihr Schulden - aber sie findet die Rettung

Haus weg, Konto leer - die Not ist groß: Wer in finanzielle Schieflage gerät, kann kostenlos Hilfe bekommen. Wie wichtig das ist, zeigt ein Fall aus Aue.

Von Anna Neef

erschienen am 20.06.2017



AUE. Nie in ihrem Leben hat sie Schulden gehabt. Das änderte sich, als sie nach dem Tod ihres ersten Manns 2005 noch einmal heiratete. "Da ging es bergab", sagt die Seniorin. Und schon rinnen erste Tränen über ihre Wangen. Tränen der Scham. "Ich hätte nie gedacht, dass mir mal so etwas passiert."

67 Jahre alt ist die Klientin von Susanne Räder, Mitarbeiterin der Caritas in Aue. Die Wohlfahrtsorganisation bietet mehrere soziale Dienste an, berät auch Schuldner - kostenlos, vertraulich und unabhängig von der Konfession. Dieser Beratung ist noch bis Freitag die bundesweite Aktionswoche "Überschuldete brauchen starke Beratung" gewidmet. Davon kann die Seniorin ein Lied singen. "Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Allein hätte ich es nie geschafft, mich zu fangen."

Zumal sie auch emotional eine herbe Enttäuschung verkraften musste. Denn die Schulden verursachte ihr zweiter Ehemann. "Wir wohnten in einem Haus bei Zwickau. Zwei Jahre war alles gut." Kurze Pause. Wieder trocknet sie ihre Tränen, atmet tief durch. Dann erzählt sie: "Er hat auf meinen Namen Sachen bestellt und gekauft, meine Post versteckt oder verschwinden lassen." Auf Nachfragen wich er aus. "Ich war blind." Das Haus wurde zwangsversteigert. "Mein Konto war leer." Der Mann über alle Berge. "Wir sind geschieden." Die Misere ausbaden, musste sie allein. "Er hat mich hintergangen. Und ich war zu naiv, um das aufzuhalten." Wieder schießen ihr Tränen in die Augen. "Ich schäme mich so dafür", sagt die Frau, die dann bei ihrer Tochter im Kinderzimmer unterkam, ehe sie sich 2014 ein Herz fasste und zur Caritas nach Aue ging.

Susanne Räder half ihr aus dem Tief. Den ersten Schritt, sagt sie, muss der Betroffene tun. Das kostet Mut. "Mich auch", erinnert sich die Seniorin. "Dann stand ich da - mit einem Karton voller Rechnungen, Mahnungen und ungeöffneter Briefe. Ohne Überblick." Zunächst galt es, die Existenz der Frau zu sichern. Räder: "Ihre Rente ist so gering, dass sie nicht pfändbar war." Es folgten Gespräche mit Gläubigern. "Das lief gut. Einige verzichteten auf die Mahngebühren." Gut 5000 Euro betrug der Schuldenberg - das klingt überschaubar. "Für mich ist das viel", sagt die Betroffene, die nichts hätte zahlen müssen. "Aber ich wollte es unbedingt." So erstellte sie mit Hilfe der Caritas einen straffen Haushaltsplan - und knapste alles ab, was ging, um Schulden zu tilgen.

Die letzte Rate von 30 Euro ist im November fällig. "Auf diesen Tag freue ich mich riesig", sagt sie - und wieder kullern Tränen. Diesmal Tränen der Erleichterung. Sie fing mit über 60 neu an. Bei Null. Nun lebt sie in einer Einzimmer-Wohnung. "Ich bin zufrieden", sagt sie - und würde jedem Schuldner den Weg zu einer Beratung empfehlen. "Mich hat das gerettet - finanziell und mental."

Fälle wie diese bearbeiten Susanne Räder und Kristina Möglich von der Caritas Aue regelmäßig. 2016 waren es 409 Klienten und 1077 Beratungsgespräche - in allen Altersklassen. "Arbeitslosigkeit ist nach wie vor Hauptgrund für Schulden", so Möglich. Es folgen Krankheit, Sucht und Trennung vom Partner. "Seit zwei Jahren steigt zudem die Altersarmut merklich." Die Jugend hat Konsumschulden - via Klick im Internet ist zu schnell bestellt, wofür das Geld nicht reicht. "Die bundesweite Aktionswoche soll auf Anlaufstellen wie bei uns aufmerksam machen - damit die Spirale nicht endlos wird."

Das Team der Caritas in Aue ist telefonisch unter Ruf 03771 598330 erreichbar.

www.aktionswoche-schuldnerberatung.de