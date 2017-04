Fahrer flieht vor Polizeikontrolle und gefährdet andere Autofahrer

erschienen am 19.04.2017



Schneeberg. Ein 38-jähriger Fahrer ist am Dienstagmittag mit seinem Peugeot auf der Josef-Haydn-Straße in Schneeberg vor einer Polizeikontrolle geflohen. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Mann auf regennasser Fahrbahn und bei leichten Schneeregen mehrere Fahrzeuge, sodass die anderen Verkehrsteilnehmer möglicherweise gefährdet wurden. Die Flucht ging über eine Strecke von ungefähr zwei Kilometern über die Silberbachstraße bis nach Bad Schlema, wo der Peugeot-Fahrer auf einem Parkplatz in der Straße Am Kurpark dann stehen blieb.

Bei den anschließenden Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drugwipetest reagierte auf Amphetamine/Methamphetamine positiv. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Am Peugeot waren Sommerreifen aufgezogen.

Der Mann steht im Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizei sucht Zeugen bzw. gefährdete Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Fahrweise des Peugeot vor der Kontrolle machen können. Unter der Telefonnummer 03771120 werden Hinweise im Polizeirevier Aue entgegengenommen. (fp)