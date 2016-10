Feuerwehr - Zwei Brände halten Retter auf Trab

erschienen am 01.11.2016



Aue/Lößnitz. Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, wurden die Feuerwehren wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus an die Lindenstraße nach Aue gerufen. Dort brannte es in einem Abstellraum in der zweiten Etage. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand, so die Polizei, hatte eine 56-jährige Bewohnerin das Feuer durch fahrlässiges Handeln verursacht. Hausbewohner hatten sofort begonnen, mit Wassereimern zu löschen, bis die Retter eintrafen. Die Bewohner wurden kurzzeitig evakuiert. Erst am 24. September musste die Feuerwehr zu diesem Haus, um in der Wohnung der gleichen Mieterin ein Feuer zu löschen. Laut Anwohnern habe die Frau bereits mehrfach gedroht, das Haus anzuzünden. Sie wurde von Rettungskräften aufgrund ihres Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird mit gut 1500 Euro beziffert. Bereits in der Nacht zu Sonntag brannte gegen 2 Uhr an der Lessingstraße in Lößnitz eine Papiertonne. Die Flammen waren bereits auf zwei weitere Mülltonnen übergegriffen. (matu/nimk)