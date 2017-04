Feuerwehrchef heizt Bürgervertretern ein

Jörg Seeliger hat seinem Ärger im Gemeinderat von Bockau Luft gemacht: Er und seine Kameraden warten schon zu lange auf die neue Dienstkleidung. Der Tonfall enttäuschte den Bürgermeister.

Von Anna Neef

erschienen am 08.04.2017



Bockau. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je rund 2,3 Millionen Euro stehen im Bockauer Haushalt 2017 zu Buche. 11.000 Euro davon haben einen Streit entfacht, den Bürgermeister Siegfried Baumann (parteilos) nur in Grenzen nachvollziehen kann. "Der Auftritt war unnötig", sagte er mit Blick auf den Besuch von drei Feuerwehrleuten in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wehrchef Jörg Seeliger machte seinem Ärger Luft: Zu lange warten er und seine Kameraden auf dringend nötige, neue Dienstbekleidung.

"Wie weit ist es damit? Das dauert ewig", so Seeliger, der früher selbst Gemeinderat war. Baumann erwiderte, dass die Ausschreibung raus sei. "Ende Februar wurde das erledigt." Dies erfolgte später als geplant, wie alle Beteiligten wissen. "Es gab in der ersten Ausschreibung einen Fehler. Daher mussten wir diese aufheben und eine neue formulieren." Jörg Seeliger indes verwies auf die Dringlichkeit. "Unsere Ausrüstung ist teils so alt, dass ich einige Leute bei Einsätzen gar nicht mehr losschicken dürfte. Es geht um Menschenleben. Und wir machen das alles im Ehrenamt." Nachdem sich die Haushaltsdebatte ewig hingezogen hatte, sei zuletzt ein Vierteljahr lang gar nichts mehr passiert.

Kritik richteten er und seine Kameraden gezielt an Kämmerer Mike Schwarz aus Zschorlau. Zwischen der Gemeinde und Bockau besteht eine Verwaltungsgemeinschaft. Vieles wird von Zschorlau aus geregelt - und teils fühlt sich Bockau benachteiligt. Zu Recht, wie Seeliger im besagten Fall findet. "Sind die Sachen liegen geblieben?" Dem widersprach Mike Schwarz vehement. "Es gibt auch für mich im Krankheitsfall eine Vertretung. Und wir arbeiten alles nacheinander ab."

Bockaus Ortschef gefiel der Tonfall nicht. "Wir tun trotz enger Haushaltslage alles für unsere Feuerwehr, weil sie Vorbildfunktion hat." Allein wegen der First-Responder-Einheit als schnelle Einsatztruppe. "Wir sind froh über das große Engagement." Und letztlich komme nun auch die neue Ausrüstung, die im März 2016 schon Thema war - und nie gestrichen werden sollte. Konkret geht es um Schutzjacken mit spezieller Membran für jene Kameraden, die im Ernstfall mit Atemschutzmasken als allererste ins Feuer gehen.

Sparen musste Bockau im Haushalt 2017 an anderer Stelle. "Es ging eng zu", so Baumann. Bei 2300 Einwohnern ist die höchste Einnahme in Form der Pro-Kopf-Schlüsselzuweisungen nicht üppig. Größter Kostenfaktor sei der Kindergarten. Da habe es Gespräche und einen Konsens mit dem Träger gegeben. Zudem wurden Elternbeiträge erhöht. Übers Förderprogramm "Brücken in die Zukunft" soll die Sanierung der Turnhalle vorbereitet und die Elektrik in der Kita erneuert werden. Größte Aufgabe bleibt das Beseitigen der Flutschäden von 2013 in Höhe von drei Millionen Euro. "Da ist Wachsamkeit gefragt." Zwar werde alles über Fördermittel finanziert. Aber schon einmal blieb das Dorf nach einem Hochwasser auf einer halben Million Euro sitzen, was eine finanzielle Schieflage brachte, unter der Bockau nach wie vor leidet.