Finanzaufsicht rügt Schönheide

Die Gemeinde gibt zu viel für Personal und laufende Aufgaben der Verwaltung aus. Und das seit Jahren. Damit soll Schluss sein.

Von Heike Mann

erschienen am 28.04.2017



Schönheide. Für 2017 hat die Gemeinde Schönheide noch immer keinen genehmigten Haushalt. Das im Januar vom Gemeinderat beschlossene Zahlenwerk ist von der Kommunalaufsicht zurückgewiesen worden.

Weil im Etat ein Loch von 1,3 Millionen Euro klaffte, musste Kämmerin Silke Wappler den Rotstift ansetzen. Unter anderem fielen dem zum Opfer: die energetische Sanierung des Rathauses für 1,82 Millionen Euro (1,55 Millionen Euro Fördermittel), der Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr für 307.000 Euro (126.000 Euro Fördermittel), die Erneuerung der Heizung in der Kita "Villa Kunterbunt" für 140.000 Euro (76.900 Euro Fördermittel), der Abbruch des Wohngebäudes Hauptstraße 15 für 106.300 Euro (95.600 Euro Fördermittel), die Deckensanierung von Gemeindestraßen für 143.000 Euro (Fördermittel 100.000 Euro), der Erwerb des Glasdach-Hauses für 65.000 Euro, der neue Parkplatz für die Kita "Hammerschulzwerge" für 90.000 Euro, der Erwerb von Mobiliar für das neue Trauzimmer und die neue Bibliothek in der Oschatzvilla für insgesamt 25.000 Euro. Das sind die größten Posten, die Liste von Streichungen ist noch länger, bei einigen wurden Ausgaben reduziert.

Im Grundsatz wird von der Rechtsaufsichtsbehörde bemängelt, dass es im Schönheider Haushalt seit Jahren erhebliche Abweichungen zwischen Plan und Ist gibt. Unterm Strich, das haben die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 ergeben, "verschätzte" sich die Kämmerei mehrfach in Folge um zwei Millionen Euro. Das heißt, im Plan ging man von einer Million Euro Defizit aus, doch am Jahresende war die Gemeinde mit einer Million Euro im Plus.

Wie kann das sein? "Wir planen jedes Jahr Investitionen, die aber nur möglich sind, wenn Fördermittel fließen. Gibt es die Förderung nicht, bleiben unsere Eigenmittel in der Gemeindekasse", erklärt Schönheides Bürgermeister Kai Wilhelm. Auch mehr Gewerbesteuern als geplant, Einsparungen bei Personalkosten, zum Beispiel durch den unterschiedlichen Auslastungsgrad in Kitas oder geringere Unterhaltungsausgaben ließen in den vergangenen Jahren das Ergebnis positiver ausfallen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde stößt sich aber nicht nur an der großen Differenz. Kritik wird auch an dem Beschluss des Gemeinderates zur "Aufnahme von 200.000 Euro für die Zahlung der Ausgleichsbeiträge für private Grundstücke" geübt. Eine Zahlung durch die Gemeinde für private Eigentümer widerspreche dem Gesetz. Weil der Bürgermeister seiner Widerspruchspflicht nicht nachgekommen sei, "würde der Gemeinderat getäuscht und die Haushaltssituation noch verschärft". Hinweise und Auflagen zur Konsolidierung des Haushaltes, so die Behörde, wurden in vergangenen Jahren "nicht hinreichend umgesetzt". Das betrifft vor allem die über dem Landesdurchschnitt liegende Personalaufwandsquote und die Tatsache, dass die Gemeinde perspektivisch "ihre laufenden Ausgaben nicht durch eigene Einnahmen decken" kann.

Trotz aller Streichungen bleibt im aktuellen Etat unterm Strich ein Minus von 800.000 Euro. Der Gemeinderat vermittelte den Eindruck, jeden Strohhalm für weitere Einsparungen ergreifen zu wollen. So sah man eine Möglichkeit in der Nichtwiederbesetzung der Stelle des Hauptamtsleiters. Jens Prager scheidet am 1. Juli aus diesem Amt aus. Würde man dieses die restlichen sechs Monate unbesetzt lassen, ergebe das laut Bürgermeister eine Einsparung von 35.000 Euro. Er sieht allerdings eine "Katastrophe" darin, diese Stelle nicht wieder zu besetzen. Die Gemeinderäte forderten zudem, die Interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten Gemeinden ernsthafter voranzutreiben. Am 2. Mai soll der Gemeinderat den Etat in seiner überarbeiteten Fassung beschließen.