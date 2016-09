FlÃ¼sse im Erzgebirge sind von Bestnoten noch weit entfernt

Flüsse im Erzgebirge sind von Bestnoten noch weit entfernt

Gestern war der Tag der Flüsse. Statt Dreckbrühe fließt heute klares Wasser. Alles bestens also? Wer mit Fachleuten redet, erfährt: Der Schein trügt.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 26.09.2016



Aue/Schwarzenberg. Die Mulde bei Aue: Klares Wasser plätschert dahin, die Steine am Grund schimmern durch, wer genau hinschaut, sieht hier und da Fische huschen. Aber Matthias Moye vom Anglerverband Aue-Zelle ist nicht zufrieden. Auf die Frage, wie er den Zustand des Flusses im Vergleich zu früher einschätzt, sagt er: "Schlechter!" Eine unerwartete Antwort.

Mit der Dreckbrühe aus DDR-Zeiten haben die heutigen Flüsse im Erzgebirge eigentlich nichts mehr gemein. Damals floss Abwasser aus Betrieben und Haushalten ungeklärt ab. Ein Vierteljahrhundert später sind überall moderne Kläranlagen entstanden. Die Luftverschmutzung aus den Kohlekraftwerken im Egertal, die für sauren Regen und damit auch für saure Flüsse sorgte, wurde stark reduziert. All das sieht man den Gewässern an. "Aber klares Wasser bedeutet nicht, dass alles besser ist", sagt Moye. "Noch gibt es Betriebsunfälle, die das Wasser vergiften, Düngemittelrückstände werden in die Flüsse gespült, illegal entsorgter Zivilisationsmüll nimmt zu. Der Raum Aue-Schwarzenberg ist diesbezüglich eine Problemregion."

Beim Anglerverband Südsachsen Mulde/Elster sieht man das ähnlich. Der Verband hat die meisten Flüsse im Erzgebirge für die Fischerei gepachtet. Uwe Bochmann ist für die Bewirtschaftung der Gewässer zuständig. Er sagt: "Die Wasserqualität hat sich seit der Wende entscheidend verbessert. Die Gewässerstrukturgüte hat sich dagegen teilweise in hohem Maße verschlechtert." Vor allem neue Wasserkraftanlagen und Hochwasserschutzbauten seien es, die den Lebensraum der Tiere und Pflanzen einschränken.

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Sachsen vergibt gleichfalls keine Traumnoten für die Flüsse im Erzgebirge. Trotz deutlicher Verbesserungen bleibe viel zu tun, schätzen die Fachleute der Behörde ein. Vielfach würden Grenzwerte für Phosphor und Quecksilber überschritten.

Allerdings gelten heute strengere Maßstäbe für Fließgewässer. Wurden früher nur die Lebewesen untersucht, die man mit bloßem Auge erkennen konnte, werden seit zehn Jahren auch Wasserpflanzen, Algen und Mikroorganismen herangezogen. Angestrebt werde für alle Flüsse eine Note "Gut", heißt es aus dem LfULG. Erreicht wird diese nur an wenigen kurzen Flussabschnitten.

Der Anglerverband Südsachsen hilft bei der Vermehrung der Fische nach. So werden jährlich etwa 100.000 junge Bachforellen ausgesetzt. In der Chemnitz und der Zwönitz kommen bis zu 100.000 Lachse hinzu. Und vielerorts Zehntausende Äschen. Das ist eine Art, die sich nach der Wende gut entwickelt hatte und die bis vor 15 Jahren keine Hilfe brauchte. "Mittlerweile ist die Äsche aber dermaßen von Kormoranen dezimiert worden, dass sie in unseren Flüssen fast ausgestorben ist", sagt Jens Wagler, der Vorsitzende des Angelvereins Obererzgebirge.