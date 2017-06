Freistaat schiebt Familie aus Schwarzenberg ohne Tochter ab

Vor einem Jahr holte die Polizei mitten in der Nacht eine Flüchtlingsfamilie aus Schwarzenberg ab - heute träumt sie von ihrer Rückkehr. Eine andere Familie hat kein Interesse mehr an Deutschland.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 14.06.2017



Schwarzenberg. Ohne ein Tschüss zurück: Die Abschiebung der Familie Sahiti aus Schwarzenberg in den Kosovo machte vor gut einem Jahr Schlagzeilen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion, so berichteten es Bekannte, hatte die Polizei im Mai 2016 die Eltern und sechs Kinder abgeholt und nach drei Jahren in Deutschland in ihre Heimat zurückgeschickt.

"Sie gehen jetzt in den Kosovo", soll ein Beamter die verdutzte Familie gegen 3 Uhr morgens an der Tür begrüßt haben. Eine Stunde hatte sie Zeit, zu packen - dann ging alles ganz schnell. Elf Pappkartons bis zum Rand gefüllt mit persönlichen Dingen blieben zurück.

Heute lebt die Familie in einem alten Haus gut 1100 Kilometer von Schwarzenberg entfernt, in Shtime, einer kleinen Stadt nahe der Hauptstadt Prishtina. Ein Hilfstransport brachte der Familie später ihre Habseligkeiten; Helfer hatten diesen von Deutschland aus organisiert.

Der Vater hat inzwischen eine Arbeit gefunden. Doch angekommen, berichtet Albana (16), die älteste Tochter der Familie, sei man nicht. "Wir wollen wieder nach Deutschland", erzählt sie. "Aber wir wissen nicht wie." Ihr Wunsch: eine Ausbildung als Altenpflegerin absolvieren. Hannah Snella hat die Familie damals betreut und hält bis heute zu ihr Kontakt. Der Kosovo sei ein unsicheres Land, um dort zu leben, sagt sie. Immer wieder komme es zu Gewalt. Den Eltern und Kindern gehe es nicht gut. "Sie glauben, sie wurden vergessen."

Weil der Asylantrag der Eltern abgelehnt wurde, war die Familie damals ausreisepflichtig - die Abschiebung somit rechtmäßig. Für Snella ist die Entscheidung jedoch eine menschliche Katastrophe: Die jüngsten Kinder sprachen nur noch Deutsch, sagt sie. "Die Familie war gut integriert."

Berichte über das Schicksal der Kosovaren lösten damals eine Debatte aus. Auch weil der Fall in eine Zeit fiel, als im Freistaat die Anzahl der Abschiebungen sprunghaft anstieg. Laut Landesdirektion Sachsen gab es im vergangenen Jahr 1790 Fälle, 2015 waren es nur etwa halb so viele, nämlich 937. Die mit Abstand meisten Menschen kehrten dabei in die Westbalkanländer zurück.

Während die Familie Sahiti heute von einer Neustart im Erzgebirge träumt, hat eine andere Familie - auch aus dem Kosovo - mit dem Kapitel Deutschland abgeschlossen. Ihren Fall machte jetzt die Grünen-Politikerin Ulrike Kahl bekannt.

Eltern und Kinder waren von der Polizei im vergangenen April ebenfalls überraschend aus Schwarzenberg abgeschoben worden. Das Besondere: Eines der drei Kinder, die Tochter (19), blieb zunächst allein zurück. Die Behörden hatten ihre Familie ohne sie in den Kosovo geschickt, weil sie offenbar nicht auf der Abschiebeliste stand.

Vom Schock erholt, so berichtet es Kahl, hätte die junge Kosovarin Monate später den Anlauf zum Abitur am Erzgebirgskolleg in Breitenbrunn gewagt. Doch am 1. Dezember holten Beamte auch sie ab. Von der Bank in ihrer Schulklasse ging es direkt zum Flughafen.

Kahl kritisiert die Abschiebung der Familie als inhuman. "Eltern und Kinder sind traumatisiert worden." Die Tochter, sagt sie, wolle nie mehr nach Deutschland zurückkehren. "Sie will so etwas nicht noch einmal erleben."

Die Landesdirektion Sachsen will sich zu den konkreten Umständen des Falls nicht äußern. Sprecher Holm Felber sagt aber: "Das Asylverfahren war mit klaren Ergebnis durch das Bundesamt für Migration abgeschlossen worden." Die Chance einer freiwilligen Ausreise habe man nicht wahrgenommen.

Zum Vorwurf, Familie und Tochter seien getrennt worden, heißt es: "Zur Familie, die bei Abschiebungen nicht getrennt werden soll, gehören Eltern und deren minderjährige Kinder." Die junge Frau, sagt Felber, sei zum Zeitpunkt der Abschiebung jedoch volljährig gewesen.