FÃ¼r Eltern wird's in Bockau teurer

Für Eltern wird's in Bockau teurer

Sie sind derzeit vielerorts ein leidiges Thema: die Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort. Das Laborantendorf kommt um eine Erhöhung nicht herum. Denn teils lag man sogar unterhalb der im Freistaat gültigen Sätze.

Von Anna Neef

erschienen am 20.09.2016



Bockau. Mütter und Väter, deren Kinder das "Zwergenhaus" in Bockau besuchen, zahlen ab Oktober höhere Elternbeiträge. "Wir würden gern darauf verzichten, aber die Situation zwingt uns dazu", so Bürgermeister Siegfried Baumann (parteilos) während der Sitzung, in der der Beschluss letztlich einstimmig gefasst wurde.

Allerdings bei mäßiger Besetzung, was den Ortschef wiederum mächtig ärgerte. Denn besagter Sitzung blieben vier Räte entschuldigt und ein Bürgervertreter unentschuldigt fern. Bei damit verbliebenen fünf Stimmen plus der Stimme des Bürgermeisters hätte nur eine Enthaltung gereicht, dann wäre das Gremium beschlussunfähig gewesen. "Das ist für mich unverständlich, wenn so ein Beschluss, der zwar unpopulär, aber wichtig ist, auf der Tagesordnung steht", so Baumann.

Zum Kern der Sache sagte er: Bockau ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, es gibt mehr Sterbefälle als Geburten, Steuer- und Gewerbeeinnahmen sinken. "Die Kinder liegen uns natürlich am Herzen", betonte Baumann. Zuletzt wurde viel in die Kita, in der aktuell rund 140 Mädchen und Jungen betreut werden, investiert - neue Fenster, neue Elektrik. "Wir werden auch weiter für die Jüngsten Geld ausgeben." Doch an der Erhöhung der Elternbeiträge, die allein an den Betriebskosten gemessen werden, gehe kein Weg vorbei. Zuletzt gab es 2005 eine Änderung. Seither ist vieles teurer geworden, wie Verwaltungsmitarbeiterin Regina Stemmler ausführlich aufzeigte. Energie, Strom und Wasser sind kostspieliger. Zudem stieg der Betreuungsschlüssel, was mehr Personal bedeutet.

Zahlte die Gemeinde 2006 noch 136.000 Euro Eigenanteil zum Kita-Betrieb durch die Johanniter-Unfallhilfe als Träger dazu, sind es dieses Jahr 322.000 Euro. "Da stecken sämtliche allgemeinen Kostensteigerungen drin." Zumal es bei der Elternbeteiligung vom Freistaat festgelegte Sätze gibt: Im Bereich Krippe sind es 20 bis 23 Prozent der Betriebskosten, in Kindergarten und Hort 20 bis 30 Prozent. Stemmler: "Bei Krippenkindern liegen wir mit 17,5 Prozent, die auf die Eltern entfallen, sogar unter der Grenze." Eine Erhöhung ist unumgänglich, so Baumann. "Sonst kriegen wir Probleme - auch mit Blick auf freiwillige Aufgaben wie Freibad und Wurzelfest. Die könnten uns gestrichen werden, wenn wir uns nicht an die Prozentsätze halten."

Beschlossen sind nun - laut Baumann auch nach Absprache zwischen Gemeinde, den Johannitern als Träger und dem Jugendamt des Landkreises - 21,5 Prozent (vormals 17,5 Prozent) für Krippenkinder (211,97 Euro) sowie je 25 Prozent (vormals 21 beziehungsweise 21,4) für Kita-Knirpse (115,25) und Hortkinder (66,56). Stemmler: "Damit liegen wir im Vergleich zu anderen Kommunen im Mittelfeld." Zumal es ja auch Vergünstigungen für Geschwisterkinder gibt. "Zudem können Familien beim Jugendamt Zuschüsse beantragen." Franz Fürtsch (CDU) sagte: "Wir kommen nicht daran vorbei, die Beiträge anzupassen." Klar, es sei ein Reizthema - daher mache sich keiner diese Entscheidung leicht. Joachim Wenzel (SPD) findet: "Man muss es auch pragmatisch sehen. Natürlich sind wir verpflichtet, Betreuungsplätze für Kinder zu stellen. Doch es ist letztlich eine Dienstleistung, hinter der hochwertige Arbeit steckt - und das kostet nun mal Geld." Da sei es zumutbar, dass Eltern einen gewissen Teil beisteuern.