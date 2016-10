GaststÃ¤ttensterben im Erzgebirge: Sosaer Meiler hat heute letztmals offen

Gaststättensterben im Erzgebirge: Sosaer Meiler hat heute letztmals offen

erschienen am 12.10.2016



Sosa. Es ist entschieden: Im Sosaer Meiler werden heute die letzten Gäste bewirtet. Danach bleibt die Kult-Gaststätte geschlossen, möglicherweise für immer. Die Wirtsleute Ilona und Uwe Ohm, denen der Meiler seit 19 Jahren gehört, machen Schluss. Zuletzt hatten sie zunehmend Schwierigkeiten, den Betrieb der Gaststätte abzusichern. Die einzige Angestellte hatte gekündigt, weil sie in der Gastronomie zu wenig verdiente. Einen Ersatz fanden die Wirtsleute nicht. Uwe Ohm (62), der seit einigen Jahren berufsunfähig ist, beklagt zudem mangelnde Tourismusförderung im Erzgebirge sowie immer wieder Straßensperrungen zur besten Urlaubszeit, die dem Haus Gäste gekostet hätten.

Der Sosaer Meiler ist durch seine markante Spitzkegelform und die Innengestaltung aus Holz, die gänzlich auf Fenster verzichtet, überregional bekannt geworden. Die Architektur erinnert an einen Holzkohlemeiler. So ist die Gaststätte zu einer Art Wahrzeichen für das Köhlerdorf Sosa geworden. Zu DDR-Zeiten kamen hier täglich Reisebusse an, es gab 30 Beschäftigte, die in zwei Schichten arbeiteten. Täglich wurden 700 bis 800 Essen gekocht. Wer einen Platz im Meiler sicher haben wollte, musste lange im Voraus reservieren.

Seit Dezember 2015 bieten die Ohms den Meiler bei einem Immobilien-Portal im Internet zum Kauf an. Bis heute hat sich kein Interessent gefunden. Unterstützt wurde die Betreibersuche durch die Stadt Eibenstock, die für das jetzt in Gang kommende Projekt des Köhler-Themendorfs ungern auf die markante Gaststätte verzichtet. Aber auch die kommunalen Bemühungen blieben vergebens.

Der Meiler ist nicht die einzige Gaststätte im Erzgebirge, die Probleme hat, Personal oder einen Nachfolger zu finden. Als Ursache gelten unattraktive Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Uwe Ohm schätzt, dass das Gaststättensterben im Erzgebirge in den nächsten Jahren erst noch richtig in Gang kommt: "Viele Gastronomen meines Jahrgangs gehen auf die Rente zu. Die meisten werden niemanden finden, der ihre Arbeit übernehmen will." (mu)