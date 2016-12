Genießen Sie schon oder warten Sie noch?

Der Stollen gehört im Erzgebirge zur Weihnachtszeit. Doch während ihn viele bereits seit Wochen verspeisen, halten sich andere noch bis zum 25. Dezember zurück. Eine Suche nach der Tradition des Stollenanschnitts.

Von Denise Märkisch

erschienen am 20.12.2016



Annaberg-Buchholz/Königswalde. Butter, Mehl, Zucker, Mandeln, Sultaninen, Zitronat, Orangeat, Rum, Milch, Hefe - vor allem aus diesen Zutaten kann nur eine Köstlichkeit werden. Kein Wunder, dass die Erzgebirger mit der Weihnachtszeit auch den Stollen verbinden und es kaum erwarten können, das erste Stück zu vernaschen. Doch wann schneidet man ihn traditionsgemäß an? Immerhin gehört der Stollenanschnitt zu jeder Weihnachtsmarkteröffnung dazu. Eine Weihnachtsfeier ohne ihn ist fast undenkbar.

"Der Stollen symbolisiert das neugeborene Christkind in Windeln gewickelt", sagt Olaf Richter, Superintendent des Kirchenbezirks Annaberg. Will man den Traditionen treu bleiben, darf der Stollen also nicht vor Anbruch der Weihnachtszeit angeschnitten werden, also nicht vor dem 25. Dezember. Immerhin muss das Christkind erst einmal da sein. Richter verweist zudem auf den Unterschied zwischen der Advents- und Weihnachtszeit. "Die Adventszeit ist eigentlich eine Fastenzeit." Ein Stück Stollen passt da nicht wirklich hinein.

Michael Weisbach, Obermeister der Bäckerinnung Annaberg-Zschopau, nennt auf die Frage nach dem traditionsgemäßen Zeitpunkt für den Stollenanschnitt ebenfalls den 25. Dezember. "Einige unserer Kunden warten wirklich noch bis zum 1. Weihnachtsfeiertag." Doch die Mehrheit greife auch vorher schon mal zu. "Die Traditionalisten werden immer weniger." Auch er selbst muss natürlich berufsbedingt vor den Feiertagen schon mal kosten. "Wir beginnen Ende Oktober mit dem Stollenbacken", so Weisbach. Bevor die genauen Zutatenmengen kalkuliert werden, werden Probestollen gebacken. Da muss natürlich auch der Chef die Kostprobe machen. Privat verzichtet er allerdings darauf. Zeit zum gemütlichen Kaffeetrinken und Stollenessen bleibe in der Vorweihnachtszeit sowieso nicht. Doch am 24. Dezember, wenn sich die Familie am Nachmittag zum weihnachtlichen Kaffeetrinken zusammenfindet, ist für ihn die Zeit für den richtigen Stollengenuss gekommen.

Auch Bernd Lahl, Autor des Buches "Die Geschichte des Weihnachtsstollens", wartet mit dem Stollenanschnitt bis zum Morgen des 25. Dezembers. Er folgt damit den alten Traditionen. "Das Weihnachtsbrot oder später der Christstollen wurde zu dem Fest, das dem Gebäck den Namen gegeben hatte, gegessen", schreibt Lahl. Das sei im Erzgebirge seit dem 15./16. Jahrhundert so gewesen. Erst später, Mitte des 20. Jahrhunderts, weichte dieser Brauch auf. Bei seinen Recherchen stieß Lahl aber auch auf damalige Abweichungen, wenngleich sie nicht so frühzeitig wie heute praktiziert wurden. Kurfürst Friedrich August III (1865-1932) ließ sich beispielsweise schon am Morgen des 24. Dezember einen Stollen servieren. An sich stellte sich früher eher die Frage, ob die weihnachtliche Kalorienbombe am 25. oder doch schon am 24. Dezember verputzt wird. Bernd Lahl verweist auf die Erfassung des Weihnachtsbrauchtums 1936. Im Dresdner Raum tendierten die Menschen damals zum Heiligabend, während im Erzgebirge überwiegend der 1. Feiertag für den Stollenanschnitt genannt wurde. "Erst nach 1950 begann man, vielleicht auch durch die neue Gesellschaftsordnung begünstigt, sich allmählich von dem alten Brauch des Stollenanschnitts am Heiligabend oder 1. Feiertag zu lösen."

Der Autor widerspricht allerdings der Deutung, dass der Stollen ein Symbol für das in Windeln gewickelte Jesuskind ist. "Blödsinn", sagt er. Der Weihnachtsstollen entwickelte sich aus einem Weihnachtsbrot aus Weizenmehl hervor. Der viele Zucker sei erst vor wenigen Jahrhunderten dazugekommen.

Alle Befragten zeigten sich allerdings tolerant gegenüber einem früheren Stollenanschnitt. Die Verfügbarkeit der Zutaten und des fertigen Gebäcks hätten eben zu einem Wandel geführt. Doch wer es traditionell mag, der wartet und nimmt sich Zeit. Immerhin muss ein guter Stollen auch einige Wochen kühl lagern. Ein paar Stunden vor dem Verzehr sollte er dann langsam auf Zimmertemperatur kommen, rät Michael Weisbach.

(Foto: Matthias Förster)

