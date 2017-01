Goldbetrüger verzögert sein Verfahren - und bleibt frei

Die Taktik, eine Berufung nach der anderen einzulegen, kann sich lohnen. Das zeigte sich gestern am Landgericht Chemnitz. Zu den Betroffenen in diesem Fall gehören auch zwei Schwarzenberger.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 17.01.2017



Aue/Chemnitz. Eine junge Frau sitzt schluchzend in einem der Flure des Chemnitzer Landgerichts. Kurz zuvor, im Verhandlungssaal, ist sie Marcel B. (31) wiederbegegnet, dem Mann, der sie vor vier Jahren um ihre Ersparnisse gebracht hat. Mehr als 27.000 Euro verlor sie damals. "Das kommt jetzt alles wieder hoch", sagt die Mutter der jungen Frau.

Marcel B. aus Zwickau ist ein gepflegter junger Mann, die Haare akkurat gescheitelt. Er arbeitete schon als Maler, Securitymann, Müllkutscher, Lagerist - und Betrüger. Seine Masche waren Gold und Silber.

Er besorgte sich Kopien der bekannten Krügerrand-Goldmünzen und verkaufte sie weiter als seien es echte. Krügerrand, bestehend aus einer Feinunze (31 Gramm) Gold, kosten 1200 Euro und mehr. Die Nachbildungen aus Messing waren gestern im Internetauktionshaus Ebay schon für neun Euro zu haben.

Marcel B. traf sich mit seinen Opfern auf Parkplätzen, gab ihnen falsche Goldmünzen und kassierte den Preis für echte. 27.000 Euro im Fall der jungen Frau, ein paar Tausender in anderen Fällen. Zwei Schwarzenbergern verkaufte er über Ebay sechs Silberbarren, ein Kilo schwer, 870 Euro das Stück. Er ließ sich das Geld überweisen und lieferte nie.

Das Amtsgericht Aue verurteilte ihn wegen dieser Betrügereien zu drei Jahren und sechs Monaten Haft. Doch Marcel B. legte Berufung ein. Zu einer Verhandlung am Landgericht erschien er nicht. Der Richter fand seine Ausrede fadenscheinig und bestätigte die Haftstrafe. B. ging erneut in Berufung. Am Oberlandesgericht Dresden hatte er mehr Glück. Die dortige Kammer verwarf das Urteil und verwies den Fall erneut ans Landgericht. Als sich Betrüger, Opfer und Zeugen gestern zum wiederholten Male gegenüberstanden, waren seit den Taten mehr als vier Jahre ins Land gegangen.

B.s Verteidiger Michael Windisch nutzte diesen langen Zeitraum in einem Rechtsgespräch als Argument dafür, dass sein Mandant nur noch eine Bewährungsstrafe bekommen soll. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft lehnte Bewährung ab, räumte in seinem Plädoyer aber ein: "Es ist wieder Zeit ins Land gegangen, das muss man zugunsten des Angeklagten berücksichtigen." Er forderte zwei Jahre und sechs Monate Haft.

Das Gericht folgte dann dem Verteidiger: Statt dreieinhalb Jahren muss Marcel B. überhaupt nicht ins Gefängnis. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, die zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro und die Verpflichtung, der Hauptgeschädigten monatlich 70 Euro zurückzuzahlen.

Richter Kay-Uwe Sander wandte sich direkt an die junge Frau: "Wir sind uns bewusst, dass sich der Schaden damit nicht einfach so wiedergutmachen lässt. Aber Sie bekommen zumindest einen Teil ersetzt. Zivilrechtliche Forderungen bleiben Ihnen außerdem."

Die Zahlungsverpflichtung gilt nur für die Bewährungszeit. Von den verlorenen 27.000 Euro bekommt die junge Frau also 2520 Euro zurück. Es sei denn, Marcel B. zahlt freiwillig weiter. "Es tut mir leid", sagte er. "Ich gebe mir Mühe, das Geld zurückzuzahlen." An Betrugsopfer aus zwei anderen Verfahren überweist er monatlich weitere 150 Euro.