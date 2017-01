Historische Lokomotive für Fotofahrt im Erzgebirge unterwegs

erschienen am 13.01.2017



Aue. Eine historische Lokomotive der Baureihe 86 hat am Freitagmittag kurz Halt am Auer Bahnhof gemacht. Das Dampfross war auf Tour von Glauchau über Schwarzenberg nach Markersbach. Eine Gruppe von 50 Eisenbahnfreunden aus dem Ruhrpott hatte die Fahrt bei der Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn gebucht. Lokführer Martin Engwicht sagt: "Sie wollten Fotos von der Lokomotive im winterlichen Erzgebirge machen." Dafür habe jeder der Eisenbahnfreude einen dreistelligen Betrag bezahlt.

Huckepack hatte die Bahn eine Schmalspur-Dampflokomotive geladen. Laut Engwicht hatte das aber nur optische Gründe. "Für die Fotofahrt haben wir nachgestellt, wie es früher einmal aussah." Am Samstag kehrt das Gespann noch einmal zurück. Voraussichtlich in den Abendstunden fährt die Lokomotive von Schwarzenberg aus über Aue. (juef)