Hochzeitsexpress fährt in der Glasvitrine

SCHIENENWUNDER: Das Ehepaar Fanghänel aus Aue lässt eine Modellbahn das ganze Jahr über in seiner kleinen Wohnung fahren. Geschmückt ist sie mit besonderen Fotos.

Von Georg Dostmann

erschienen am 16.12.2016



Aue. Wenn die eigenen vier Wände nur wenig Platz für eine herkömmliche Modelleisenbahn bieten, baut man diese meist nur in den dunkleren Wintermonaten auf. Dann kommen die vielen kleinen beleuchteten Häuser, Signale und Personenwaggons erst richtig schön zur Geltung. Auch Nadine und Tino Fanghänel aus Aue besitzen nur eine kleine Wohnung, doch sie lösten das Platzproblem anders: Sie kauften sich eine besonders kleine Modellbahn und lassen sie in einer Glasvitrine der Anbauwand fahren. So kann ihre Anlage das ganze Jahr über aufgebaut bleiben.

Bereits als Kind besaß Tino Fanghänel eine Modelleisenbahnanlage, die ihm seine Eltern geschenkt hatten. "Ich bin auch oft nach Lauter zum Bahnübergang gegangen und habe dort die fahrenden Züge beobachtet", erinnert er sich. Doch weil der heute 40-Jährige und seine Frau Nadine beide nur halbtags arbeiten, entschieden sie sich für eine kleinere Wohnung, in der allerdings nicht genügend Platz für eine neue Modelleisenbahnanlage zur Verfügung stand. "Ich habe mich daraufhin im ehemaligen Auer Modellbahnshop Schieck über die kleinste Spurgröße und den kleinsten notwendigen Radius informiert", erzählt Tino Fanghänel. Angeboten wurde ihm die Spur Z mit einem Maßstab von 1:220, einer Weite von 6,5 Millimetern und einem Radius von 15 Zentimetern. "Als ich daraufhin den Platz in unserer Anbauwand ausmaß, konnte ich kaum glauben, dass die Modellbahn tatsächlich dort hinein passt. Sofort kaufte ich mir eine Dampflok mit Waggons und Schienen für 130 Euro", berichtet Tino Fanghänel. Zudem erwarb er weitere offene Güterwagen für seine Baugröße auf einem Zwönitzer Flohmarkt.

Weil der wichtigste Tag im Leben von Nadine und Tino Fanghänel ihre Hochzeit am 21. Juni 2008 ist, kam das Ehepaar auf die Idee, in die stets präsente Modellbahn in der Anbauwand Fotos von diesem Tag hineinzustellen. "Dazu habe ich insgesamt sechs Fotos bei einem Fotografen auf eine Größe von 45 mal 30Millimeter verkleinern lassen und diese in die Güterwaggons geladen", berichtet Tino Fanghänel.

Durch die Aufwertung mit den Hochzeitsfotos steht die Modellbahn von Nadine und Tino Fanghänel nun symbolisch für ihre Ehe. "Wir nennen sie gern Hochzeitsexpress", berichtet das Ehepaar. Die Lok umkurvt dabei einige Hochzeitsgeschenke, die sie in der Glasvitrine aufgestellt haben. "Ich schalte sie nahezu täglich ein. Dabei kann ich immer in Ruhe nachdenken", erzählt Tino Fanghänel.

Aller zwei bis drei Monate muss er zudem die Schienen von Staub befreien und die Lok ölen. "Das ist vergleichbar mit einer Ehe, die auch ständige Pflege benötigt", sinniert er und fährt fort: "Eine Dampflok fährt auch nur bei einem guten Zusammenspiel zwischen Lokomotivführer und Heizer. Bei einer Ehe muss man ebenfalls als Team fungieren."