Höhere Elternbeiträge sorgen für hitzige Debatte im Bad Schlemaer Gemeinderat

erschienen am 19.10.2016



Bad Schlema. Auf einer hitzigen Sondersitzung hat der Gemeinderat von Bad Schlema am Dienstagabend eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge beschlossen. So sollen nur im Krippenbereich die Sätze von 170 auf 185 Euro steigen, weil sie derzeit unter den gesetzlichen Anforderungen liegen. Der Beschluss ist eine Art Kompromiss zwischen Forderungen nach einer deutlichen Erhöhung und einer Absenkung der Beiträge.

Voraus gingen der Entscheidung zahlreiche Anfeindungen zwischen Bürgermeister Jens Müller (Freie Wähler) und NPD-Gemeinderat Stefan Hartung. Letzterer hatte kurz nach Beginn der Sitzung gefordert, diese wieder zu beenden. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Zudem lieferten sich beide Politiker ein scharfes Rededuell um ein Video- und Filmverbot, das auf der Sitzung galt.

Erst vor zwei Wochen hatte der Gemeinderat auf Antrag Hartungs überraschend beschlossen, die Beiträge für die Kindertageseinrichtungen auf ein gesetzliches Minimum zu reduzieren. Weil sich bei der Abstimmung elf Räte enthielten, reichten nur vier Stimmen dafür. Nach der Sitzung legte Bürgermeister Müller offiziell Widerspruch ein, denn der Beschluss reiße ein 35.000-Euro-Loch in den Haushalt. Die Folge: Eine Sondersitzung wurde anberaumt und es musste neu abgestimmt werden. (juef)