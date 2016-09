HÃ¼hnerhof an der Wand lÃ¤sst Kenner stutzig werden

Hühnerhof an der Wand lässt Kenner stutzig werden

Ernst Hecker war einer der berühmtesten Kunstmaler aus Aue. Seine Gemälde wurden sogar vom ZK der SED gekauft. Jetzt sind bislang unbekannte Bilder von ihm in Privatbesitz entdeckt worden. Vermutlich gibt es noch mehr davon.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 29.09.2016



Aue. Wie so oft bei außergewöhnlichen Entdeckungen beginnt diese Geschichte mit der Suche nach etwas völlig anderem. Der Bad Schlemaer Heimatforscher Günther Weigel (72) war hinter einer Fotografie her, einer Ansicht aus der Zeit der DDR. Bei einer alten Dame in Aue hoffte er, fündig zu werden. Während sie zu zweit im Fotoalbum blätterten, fiel Weigels Blick auf die Wohnzimmerwand. Ein Ölgemälde hing da. Es zeigte einen Hühnerhof. Der Pinselstrich, die Art der Farbkomposition - das kam Weigel vertraut vor. "Ist das ein Hecker?", fragte er. "Ja", antwortete die 80-Jährige Frau schlicht. "Mir haben die Ohren geklappert", sagt Weigel, wenn er sich an diesen Moment erinnert.

Ernst Hecker (1907 bis 1983, Foto links) war einer der profiliertesten Maler und Grafiker aus Aue. Mit seinen Gemälden gewann er mehrfach Preise, darunter den international renommierten Max-Pechstein-Preis der Stadt Zwickau. Seit 1973 hatte er zusammen mit Kurt Teubner, Hans Weiß und Helmut Humann einen Ausstellungspavillon am Auer Altmarkt, was seine Werke besonders bekannt machte. Eines seiner Gemälde, das ausdrucksstarke Porträt des Schmieds Paul Adler, wurde 1962 vom Zentralkomitee der SED angekauft. "Hecker ist eine Hausnummer in Aue", sagt Weigel.

Der Hühnerhof an der Wand der alten Dame ist ein bis heute unbekanntes Original aus dem Jahr 1952. "Den Hühnerhof gab es wirklich, er gehörte unserer Familie", erzählt die 80-Jährige. "Mein Vater saß dort jeden Abend auf einer Bank und rauchte eine Zigarre. Dieses Bild ist ein Stück meines Lebens." Die Auerin möchte anonym bleiben - aus Angst vor Dieben. Sie lebt allein, und ein echter Hecker könnte Begehrlichkeiten wecken, fürchtet sie. Zumal der Hühnerhof nicht das einzige Original des berühmten Auer Malers ist, das sie besitzt. Insgesamt 13 Ölgemälde, Aquarelle und Kohlezeichnungen sind es, die nun unverhofft aufgetaucht sind. Das älteste Bild stammt von 1929 - ein Frühwerk des Meisters.

Philippe Gueze (75) aus Paris ist mit Heckers Tochter Christel verheiratet. Der Franzose ist stolz auf seinen Schwiegervater, hat ein Archiv mit 1000 Fotos von Heckers Arbeiten angelegt. "Bevor er ein Bild verkaufte, fotografierte er es", sagt Gueze. "Diese Kopien besitze ich. Die Bilder aus Aue habe ich aber noch nie gesehen." Es sind also wirklich Neuentdeckungen. Gueze hofft, dass er Fotografien von allen bekommt.

Viele Originale von Ernst Hecker kann man noch heute in Aue besichtigen - in der Bockauer Straße 40, wo der Künstler einst lebte und arbeitete. Heute befindet sich hier eine physiotherapeutische Praxis, die von Martina Wendler und Anne-Kathrin Richter geführt wird, Enkelin und Urenkelin des Malers. Echte Hecker hängen dort an den Zimmerwänden. Es gibt auch einen Raum, der als "Atelier Ernst Hecker" das Andenken des großen Auers bewahrt.

"Mein Opa hat sich für Charaktere interessiert", sagt Anne-Kathrin Richter. "Auf der Straße sprach er einfach Menschen an: Darf ich Sie zeichnen? Die Skizzen, die dabei entstanden, hat er oft verschenkt. So kommt es, dass heute vermutlich viele Leute eine Zeichnung von ihm haben, die sonst niemand kennt."

Auch die alte Dame besitzt eine rasch hingeworfene Skizze. Sie zeigt ein Kaninchen. "Ernst Hecker war mit unserer Familie befreundet", erzählt sie. "Kam er zu Besuch, zückte er seinen Block und zeichnete etwas für uns Kinder. Das Kaninchen hat er für meine Schwester gemalt."