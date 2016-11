Hunde am Zoo der Minis ausgesetzt - Polizei sucht nach Haltern

erschienen am 18.11.2016



Aue. Nachdem zwei Hunde angebunden am Zaun des "Zoos der Minis" gefunden worden sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Laut Polizei teilte eine Frau am 27. Oktober gegen 22 Uhr über den Notruf mit, dass sie zwei offenbar ausgesetzte Hunde auf der Damaschkestraße in Aue gefunden habe. Die beiden Mischlingshunde wurden daraufhin von Beamten in ein Tierheim gebracht.

Die Polizei bittet nun Zeugen sowie Personen, denen die Hunde bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 03771/120 zu melden. (fp)