Im Wahlkampf gegen die Bürokratie

Freitagabend in Schneeberg: Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft holte die Bundestags-Kandidaten des Erzgebirges aufs Podium. Es war ihr erstes Zusammentreffen im Wahlkampf.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 11.02.2017



Schneeberg. Schneeberg - Die ersten starken Worte des Abends kamen von Gunar Friedrich, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Schneeberg. "Wir leben in einer Diktatur der Bürokratie", sagte er. "Die soziale Marktwirtschaft ist in weiten Teilen schon abgelöst von der sozialistischen Planwirtschaft." Und Friedrich setzte noch einen drauf: "Vor Wahlen haben Parteien oft versprochen, die Bürokratie abzubauen. Vier Jahre später war alles schlimmer."

Eine Herausforderung an die fünf Bundestagsdirektkandidaten des Erzgebirges, die sich im Kulturzentrum "Goldne Sonne" vor 45 regionalen Unternehmern und Politikern zur Diskussion stellten. Eingeladen hatte der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW), der ebenfalls Bürokratieabbau fordert. "In einer Umfrage unter Unternehmern haben 80 Prozent der Befragten dies für wichtig erachtet", sagte Christina Pfeiffer, die Leiterin des BVMW-Kreisverbands. Weniger Bürokratie rangierte damit noch vor Steuersenkungen (57 Prozent) und Breitbandausbau (41 Prozent).

Alexander Kraus (41, CDU) sagte, er wolle nicht das Blaue vom Himmel versprechen. "Mir würde es schon reichen, wenn die Bürokratie nicht zunimmt. Dann wäre viel gewonnen." Purer Realismus von einem, der die Regelwut der Politik bereits als Landtagsabgeordneter in- und auswendig kennengelernt hat?

Karsten Teubner (52), der als Parteiloser für die AfD antritt, gab sich kämpferischer. Er erzählte von einem Spruch, den einer seiner Vorfahren, ein Sägewerkbesitzer aus Rittersgrün, im Jahr 1860 niedergeschrieben habe: "Nur ja nicht viel Geld oder überhaupt Mittel in die Hände von Staatsregierungen und öffentlichen Verwaltungen kommen lassen, das gibt Elend in der Wirtschaft und kriegerische Verwicklungen." Das gelte auch heute noch, sagte Teubner. Deshalb: "Weniger Staat ist die Antwort."

Krauß entgegnete: "Ich möchte einen starken, aber keinen fetten Staat. Weniger Staat wäre auch weniger Polizei. Ein Reicher kann sich Sicherheit kaufen, ein Armer kann das nicht." Zum Bürokratieabbau kam dann nichts mehr aus der Runde, aber zum Thema Staat fiel den Kandidaten noch einiges ein. Sören Wittig (41, SPD) wünscht sich ebenfalls einen starken Staat. "Aber einen, der gerecht ist. Der Staat muss ausgleichen zwischen denen, die für sich sorgen können und denen, die es nicht können. Das geht über Steuern, über Abgaben."

"Ich will mehr Staat", sagte Klaus Tischendorf (54). Aus dem Munde eines Linken eine provokante Ansage, aber mit dem Mehr an Staat will Tischendorf eine Altersrente in Höhe von 53 Prozent des früheren Arbeitsentgeltes durchsetzen. "Wenn sich der Staat nicht darum kümmert, dann macht er keine Politik."

Die Rente - ein Reizthema, das den Kandidaten aus dem Publikum vorgegeben wurde. Sebastian Walter (27, Grüne) erklärte, er wolle, dass die Rentenlücke zwischen Ost und West bis zum Jahr 2021 geschlossen wird. Alexander Krauß möchte, dass kein Rentner auf Hartz IV angewiesen ist: "Wir werden eine gesetzliche Regelung finden müssen, damit jeder fürs Alter in Ergänzung der gesetzlichen Rente vorsorgen muss."

Da war sie wieder, die Regelwut des Staates. AfD-Mann Teubner plädierte einmal mehr für den harten Schnitt. Es sei an der Zeit, den Reset-Knopf zu drücken. Und dann? "Die DDR hatte ein gerechtes System", so Teubner, der nicht das Regime, sondern sein Rentensystem meinte.

Zu ihrem Wahlkampfthema befragt, sollten die Kadidaten knapp antworten. Klaus Tischendorf: "Benachteiligung beseitigen, innovativ sein." Alexander Krauß: "Für ein lebenswertes Erzgebirge, unsere Chancen, nicht unsere Nachteile sehen." Sebastian Walter: "Wie schaffen wir mehr Lebensqualität im Erzgebirge, wie gewinnen wir Menschen in Nestbaueralter zurück?"

Die Sätze wurden länger und länger. Aber auch vergnüglicher. Sören Wittig: "Für eine gerechte Gesellschaft, gemeinsam können wir sie hinkriegen. Uns sterben die Menschen weg, leider Gottes." Karsten Teubner wusste, was da hilft: "Der Sinn des Lebens sind die eigenen Nachkommen. Die wichtigste Aufgabe unseres Gemeinwesens ist es, mehr Kinder in die Welt zu setzen."