In Lauter tobt heftiger Streit ums Bolzen

Kicken verboten: Das gilt für den Spielplatz in der Unterstadt sogar per Gerichtsbeschluss, erwirkt von einer Anwohnerin. Eltern und Familien halten das für untragbar - und fordern die Stadt per Petition zum Handeln auf.

Von Anna Neef

erschienen am 10.09.2016



Lauter-Bernsbach. Knapp 50 Unterschriften hat Jutta Elter in ihrer Nachbarschaft gesammelt. "Es ging ruckzuck", sagt die Frau aus Lauter, die die Liste danach umgehend im Rathaus der Stadt Lauter-Bernsbach abgab. Ein per Gerichtsentscheid verankertes Verbot soll damit ins Wanken gebracht werden.

So ist auf dem idyllisch fern der Hauptstraße gelegenen Spielplatz an der Mühlenstraße in der Unterstadt von Lauter zwar das Schaukeln, Wippen, Tischtennisspielen und Rutschen erlaubt - aber das Kicken und Bolzen nicht. "Wegen einer einzigen Anwohnerin, die per Gerichtsbeschluss erwirkt hat, dass da keiner mehr an einen Fußball treten darf", sagt Elter empört.

So gehe es vielen Familien in der Nachbarschaft. "Deshalb habe ich im Nu so viele Unterschriften zusammen gehabt", so Elter, die eine andere Sache aber noch viel schlimmer findet: "Die Beschimpfungen, die selbst kleine Kinder im Alter von drei, vier Jahren abfangen." Mit ihrem Enkel sei es ihr so ergangen. "Es dauerte keine zehn Minuten, da ging's mit dem Geschrei los." Ob sie nicht lesen könne, habe die Anwohnerin sie angefaucht. Sie solle mit ihrem Enkel auf dem eigenen Grundstück Fußball spielen, flog ihr an den Kopf. "Ich würde das alles verstehen, wenn Teenager in den Abendstunden auf dem Spielplatz abhängen und lärmen oder bolzen wie verrückt. Aber es geht um Kleinkinder, die da an den Ball treten", so Elter. Viele Familien trauen sich gar nicht mehr auf den Spielplatz. "Aus Angst, beschimpft oder beleidigt zu werden." Elter hofft nun wie alle Unterzeichner ihrer Liste, dass sich etwas ändert.

Das indes glaubt Margot Mehlhorn nicht. Sie ist die besagte Anwohnerin. "Und ich berufe mich auf ein gültiges Urteil." 55 Meter Abstand seien vorgeschrieben, zudem wurde seinerzeit eine Lärmbelästigung bestätigt - alles in allem führte das vor mehr als zehn Jahren schließlich zum Fußballverbot. Mehlhorn sagt: "Ich habe rein gar nichts gegen spielende Kinder. 100 von ihnen auf dem Spielplatz machen aber nicht so viel Krach wie nur ein Kind mit Ball. Zumal früher die Torwand sogar direkt am Zaun zu meinem Grundstück stand."

Ihr Haus und ihr Garten grenzen an den Spielplatz. "Ich bin selbstständig, habe daheim ein Büro, muss da meine Brötchen verdienen." Lärm sei nicht förderlich. "Und Urteil ist Urteil. Das müssen die Leute irgendwann mal einsehen." Ein gewisses Maß an Ruhe stehe jedem zu. "Das habe ich mir erkämpft", sagt Margot Mehlhorn und verweist auf ein Beispiel aus Neustädtel, wo ein Bolzplatz aus ähnlichen Gründen gar zurückgebaut werden musste.

Ob sie sich - wie von Jutta Elter beschrieben - teils im Ton vergreife? "Nein, ich weise aufs Schild mit dem Verbotzeichen hin." Kapiere es jemand zum wiederholten Mal nicht, könne es schon sein, dass sie deutlicher werde. "Wenn ich angepflaumt werde, was oft vorkommt, pflaume ich eben zurück", sagt Mehlhorn.

Eine verzwickte Sache. Für Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) aber ist der Weg klar: "Wir müssen aufgrund der Unterschriftenliste auf jeden Fall handeln." Ein Teil der Stadträte sei bereits informiert - und empört. "Ein Spielplatz, der aus Angst gemieden wird? Das darf nicht sein", so Kunzmann, der zunächst die Polizeiverordnung prüfen will. "Gesetzlich hat sich in den vergangenen Jahren vieles geändert. Wir schauen, ob das alles noch angemessen ist." Es wird also sicher eine "zweite Halbzeit" im Bolz-Streit von Lauter geben.