Insolvenzverfahren beantragt: EHV Schönheide zahlungsunfähig

erschienen am 12.12.2016



Schönheide. Der EHV Schönheide 09 hat einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das hat der Verein am Montag auf seiner Webseite bekannt gemacht. Die Verantwortlichen des Vereins reagierten damit "auf die seit Saisonbeginn zunehmende finanzielle Schieflage des Vereins", heißt es. Mit dem Antrag seien auch das Training und die Teilnahme der 1. Männermannschaft am Spielbetrieb in der Oberliga Süd eingestellt worden.

Über den weiteren Fortgang wolle der Vorstand zeitnah informieren, sobald erste Verfügungen des Amtsgerichts getroffen worden seien. (fp)