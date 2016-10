Japaner suchen Rat bei Wismut

Von Gabi Thieme

erschienen am 22.10.2016



Bad Schlema. Bei der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011, bei der vier von sechs Reaktoren des Atomkraftwerkes zerstört wurden, traten mehr als doppelt so große Mengen radioaktiven Materials aus wie 1986 in Tschernobyl. Luft, Böden, Wasser und Nahrungsmittel wurden kontaminiert, 170.000 Einwohner evakuiert, die beiden verbliebenen Blöcke stillgelegt. Bis heute sind Flächen und Gewässer belastet, die Entsorgungsarbeiten werden voraussichtlich bis 2050 dauern. Die Kernzone von etwa 30 mal 10 Kilometern ist weiter unbewohnt.

Im Umgang mit und bei der Sanierung von radioktiven Hinterlassenschaften gilt die bundeseigene Wismut inzwischen weltweit als Top-Adresse. Aus diesem Grund hatte die Internationale Atomenergieorganisation (IAEA), die sich als Fachorganisation der Uno auch mit nuklearer Sicherheit und Störfällen befasst, für Vertreter aus Japan einen Besuch an verschiedenen Sanierungsstandorten der Wismut angeregt und finanziert. Seit Mittwoch informierten sich nun Mitarbeiter von Behörden in Japan, wie die Sanierung beim einst größten Uranproduzenten Europas läuft. Vor allem die Arbeitsweise und Wirksamkeit von Anlagen zur Aufbereitung von kontaminiertem Wasser, wie in Bad Schlema und in Helmsdorf im Zwickauer Land, interessierte sie, wenngleich die Methode so nicht übertragbar sei, sagte Wismut-Geschäftsführer Stefan Mann. In Fukushima hätte man viel größere Wassermassen reinigen müssen als sie im Erzgebirge anfielen.

Auch über die Sanierung von uranverseuchten Absetzbecken wie am Standort Crossen, der sich bis 2019 endgültig in eine grüne Hügellandschaft verwandelt haben wird, ließen sich die Gäste ins Bild setzen. In die dortigen Absetzbecken waren bis 1989 auf 227 Hektar Fläche 51 Millionen Kubikmeter radioaktive Rückstände aus der Uranerzaufbereitung abgelagert worden - ohne Schutzvorkehrungen.

In Bad Schlema galt das Interesse der Gäste der bereits weit vorangeschrittenen Sanierung der Haldenlandschaft. 42 Halden mit 45 Millionen Kubikmetern Abraum waren hier zu Wismut-Zeiten aufgeschüttet worden; der größte Teil ist so saniert, dass von den mittlerweile grünen Hügeln weder eine Belastung mit radioaktivem Staub noch durch Strahlung ausgeht. Gestern rückte vor allem Halde 371 in den Fokus, weil hier genau das eingelagert wird, wofür in Japan noch kein Endlager gefunden wurde.

Wie Gerhard Proehl von der IAEA sagte, stünden in den betroffenen japanischen Gemeinden zehn Millionen Säcke mit kontaminiertem Abfall, vor allem mit Boden, der abgetragen wurde. Jeder dieser stabilen Plastiksäcke fasse einen Kubikmeter. Zwar werde jetzt ein Zwischenlager vorbereitet, doch es stünden noch eigentumsrechtliche Fragen an. Im Unterschied zur Wismut, wo an mehreren Standorten in Sachsen und Thüringen Lager geschaffen wurden, versuche man in Japan alles an einer Stelle zu verwahren.

Die weitgehend sanierte Halde 371 der Wismut ist in Alberoda so eine Art Endlager. Hier werden auch die kontaminierten Rückstände der benachbarten Wasseraufbereitungsanlage eingelagert. Beide Objekte waren gestern Besuchsstationen. Aus dem Grubenwasser gefiltertes Uran, Radium, Arsen, Eisen und Mangan werden immobilisiert und als krümeliges Produkt in die Halde 371 in einem extra dafür vorgesehenen Verwahrort eingebaut. Die Wasserbehandlungsanlage reinigt bis zu 1150 Kubikmeter Wasser je Stunde.

Laut IAEA-Experte Proehl gebe es europaweit nirgends so viel Erfahrung im Umgang mit radioaktiven Altlasten wie bei der Wismut. "Pro Jahr informieren sich inzwischen 20 bis 30 Delegationen aus aller Welt bei uns", bestätigte Wismut-Chefingenieur Michael Paul. Bei einem entsprechenden Kolloquium im Vorjahr fanden sich 200 Experten aus 22 Ländern in Bad Schlema ein. In Kürze wird eine Delegation aus China erwartet.

In Sachsen und Ostthüringen wurden von 1946 bis 1990 rund 231.000 Tonnen Uran für die sowjetische Atomindustrie gefördert. Seit 1991 stellte der Bund rund sechs Milliarden Euro für die Sanierung der Bergbaulandschaft bereit.