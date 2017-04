Kleinkläranlage: Landratsamt straft Säumer ab

Für Betreiber von Kleinkläranlagen, die ihre Abwässer nicht nach den geltenden Vorschriften behandeln, wird es teuer. Das Landratsamt ahndet insbesondere Fälle von Verweigerern.

Von Mike Baldauf

erschienen am 13.04.2017



Aue/Schwarzenberg. Ende 2015 war die Frist abgelaufen: Grundstücksbesitzer, die bis dahin keinen Anschluss an ein zentrales Abwassernetz vorweisen konnten oder ihre Kleinkläranlage nicht vollbiologisch betrieben haben, bekamen Sanktionen angedroht. Von zwangsweiser Stilllegung war die Rede. Knapp eineinhalb Jahre später arbeiten im Erzgebirgskreis noch immer Kleinkläranlagen, die nicht den neuen Anforderungen genügen.

Doch nun macht das Landratsamt ernst. Dieses Jahr sind bislang neun Anordnungsverfahren eingeleitet worden, teilt die Annaberger Behörde auf Nachfrage mit. Für weitere 50 sogenannte Verweigerer aus dem Kreisgebiet werde ein Bescheid vorbereitet. Ein Teil sei schon verschickt. Verzögerungen bei der Umstellung von Kleinkläranlagen würden nicht geduldet, die gesetzlichen Vorgaben sähen keine Ausnahmen vor. Das sind die Details:

Was beinhaltet eine Sanierungsanordnung? Die Anordnung untersagt, die problematischen Abwässer ins Grundwasser abzugeben oder in ein Gewässer zu leiten. In der Regel muss deshalb die alte Abwasseranlage für alle anfallenden Abwässer als abflusslose Grube weiter betrieben werden. Der Inhalt ist dem jeweiligen Abwasserzweckverband zu übergeben, erklärt Pressesprecherin Jutta Leonhardt. Wobei dem betroffenen Bürger freistehe, in einer vorgegebenen Frist eine andere den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Lösung umzusetzen - zum Beispiel die Umrüstung auf eine vollbiologische Anlage. Werden Bußgelder fällig? Eine Anpassung der Anlage hat innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu erfolgen. Andernfalls kann das Landratsamt 1500 Euro Zwangsgeld festsetzen. Die Kosten für den Erlass einer Sanierungsanordnung belaufen sich auf rund 200 Euro. Gleichzeitig erfolgt die Ahndung mit einem Bußgeld. Das kann je nach Gefährdungslage zwischen 100 und 1200 Euro betragen.

Wie viele Verweigerer gibt es? Derzeit geht das Landratsamt von rund 260 im Erzgebirgskreis aus. Knapp 4300 Grundstückseigentümer, die Abwasser in einen Wasserlauf oder ins Grundwasser einleiten, hatte die Untere Wasserbehörde des Landkreises vor einem Jahr angeschrieben und Konsequenzen angedroht. "Inzwischen haben mehr als 95 Prozent zurückgemeldet", sagt Leonhardt. Die Behörde geht allerdings davon aus, dass es sich bei den 211 fehlenden Antworten um Verweigerer handelt. Derzeit würden Eigentümer geprüft, die ihre Anlagen 2016 freiwillig umrüsten wollten, aber wegen Kapazitätsengpässen bei den Baufirmen den Termin 31. Dezember 2015 nicht einhalten konnten. Wer bis heute nichts unternommen hat, wird ebenso als Verweigerer eingestuft.

Was geschieht in Härtefällen? Das Landratsamt setzt sich eigenen Angaben zufolge mit Bürgern in Verbindung, die angegeben haben, wegen finanzieller oder baulicher Schwierigkeiten, ihres Alters oder anderer Lebensumstände, keine Umrüstung veranlasst zu haben. Es werde versucht, zu vermitteln und einen möglichen Lösungsweg aufzuzeigen, so Leonhardt. 115 Bürger hätten angegeben, wegen eines geringen Einkommens oder anderer Lebenslagen (etwa Insolvenz) nicht in der Lage zu sein, die Anpassung vorzunehmen. Sie sollten sich mit den Sozialträgern (Jobcenter, Sozialhilfeamt, Wohngeldstelle) in Verbindung setzen.