KlÃ¶ppelschau zeigt filigrane Arbeiten

Klöppelschau zeigt filigrane Arbeiten

erschienen am 10.10.2016



Salomé Ullmann und ihre Oma Helga Ullmann aus Weißbach gehörten am Wochenende zu den Ausstellern der Klöppelschau im Schneeberger Stadtteil Neustädtel. Im Pfarramt der Kirche "Zu unserer lieben Frauen" konnten Besucher zahlreiche Motive aus Spitze bewundern und Klöpplerinnen in Aktion erleben. Die Frauen zeigten Heimatbilder, Architektur und Naturmuster, darunter 134 Darstellungen von Bäumen. Diese Zahl mussten Besucher im Rahmen eines Mitmach-Rätsels ermitteln oder schätzen. Die Arbeiten stammten vornehmlich von Frauen aus der Neustädtler Klöppelgruppe, aber es gab auch Gastarbeiten. Eine spielerische Ergänzung der Exponate stellte ein musikalisches Schaubild dar, auf dem geklöppelte Instrumente sowie der Spitzen-Schal von Johannes Heesters zu sehen waren. Die Neustädtler Klöppelschau wird seit 2008 in privater Regie veranstaltet. Sie fand zunächst im "Ratskeller" statt und zog nach dessen Schließung ins Pfarramt neben der Kirche um, wo sie einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Belebung des Stadtteils darstellt. (lr)