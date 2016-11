Kobalt für den Pharao: Spuren in Schneeberg und Neustädtel

Das alte Ägypten hat eine Menge mit dem Erzgebirge zu tun. Experimentalarchäologe Dominique Görlitz widmet sich jetzt auch Bergbaufragen.

Von Ralf Wendland

Eibenstock. Schon allein das Zuhören ist ein Abenteuer. Wenn Dominique Görlitz von seiner wissenschaftlichen Arbeit und seinen Expeditionen spricht, fesselt er seine Zuhörer automatisch. Der Experimentalarchäologe, der international bekannt geworden ist durch seine Abora-Schilfboot-Expeditionen 1999, 2002 und 2007, war am Freitagabend im Kunsthaus in Eibenstock zu Gast.

Dort hat er seine Erlebnisse bei der Abora-3-Expedition anschaulich erzählt. Der Wahl-Chemnitzer, der aus Gotha stammt, beschäftigt sich zudem seit Jahren mit der ägyptischen Hochkultur. Bis heute gibt es ungelöste Rätsel und Legenden. Görlitz erforscht gemeinsam mit Stefan Erdmann die Cheopspyramide. Ein ganz neues Projekt, das er in Angriff nehmen möchte, liegt nicht etwa in fernen Ländern, sondern direkt vor der Haustür. Bei seinem Vortrag vor elf Monaten in Eibenstock hat Görlitz den Diplom-Kulturwissenschaftler und Mitbegründer des "Freundeskreises Schneeberger Stadtarchiv" Günter Eckardt kennengelernt. Die Frage steht, was hat das alte Ägypten mit dem Erzgebirge zu tun? "Eine ganze Menge", sagt Görlitz: "Mich zieht es immer tiefer in diese Forschung hinein." Zinnbronzen gibt es nicht nur auf Sardinien und in Spanien, sondern auch im Erzgebirge. Das Spannende, so Günter Eckardt: "Nur im Erzgebirge gibt es Kobalt, Wismut und andere Stoffe als Verunreinigungen in den Erzen." Die Kobaltlagerstätten gerade in Schneeberg und Neustädtel geben Hinweise darauf, dass diese Metalle schon vor Tausenden Jahren im Erzgebirge abgebaut und bis nach Ägypten geliefert wurden. Schon in den 1980-er Jahren wurde daran geforscht. Stammt das Kobaltblau in der Kopfstütze des altägyptischen Königs Tutanchamun tatsächlich aus dem Erzgebirge? "Das wäre eine Sensation, wenn sich das bewahrheitet", so Görlitz. Ein Forschungsprojekt soll jetzt Licht ins Dunkel bringen. Man wolle mit Zahlen, Daten und Fakten herausfinden, ob es tatsächlich so ist. Es könne genauso gut sein, dass man auf dem Holzweg ist. "Wir versuchen eine Theorie mit naturwissenschaftlichen Methoden zu widerlegen oder zu bestätigen", so Görlitz. Der Experimentalarchäologe hat noch ein weiteres Eisen im Feuer, das er zusammen mit Marcel Schmidt, dem Stollberger Oberbürgermeister, schmiedet. Die Idee: die Einrichtung eines internationale Science Centers in Schloss Hohen-eck. "Es wäre toll, wenn sich das umsetzen lässt. Stollberg ist ein guter Standort und wir haben die Chance etwas Neues zu generieren. Das Center wäre ein echtes Juwel", so Görlitz.