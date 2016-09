KÃ¶hlerdorf muss um den Meiler bangen

Köhlerdorf muss um den Meiler bangen

Die Gaststätte Meiler in Sosa ist ein Wahrzeichen des Ortes. Nun hören die Wirtsleute auf. Damit geht dem Themendorf ein Baustein verloren.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 22.09.2016



Sosa. Im nächsten Jahr hätten Ilona und Uwe Ohm ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum im Sosaer Meiler feiern können. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Noch drei Wochen, dann schließen sie die Gaststätte. Gut möglich, dass damit nach mehr als 50 Jahren eines der markantesten Restaurants im Erzgebirge für immer verschwindet. Der 27 Meter hohe Spitzkegelbau aus Holz ist die überdimensionale Nachbildung eines Kohlemeilers - ein Wahrzeichen des Köhlerdorfs Sosa.

Zuletzt hatten die Ohms zunehmend Schwierigkeiten, den Betrieb ihrer Gaststätte abzusichern. Uwe Ohm (62) ist seit mehreren Jahren berufsunfähig. Die einzige Angestellte, sagt er, lasse sich zur Erzieherin umschulen, weil sie in der Gastronomie zu wenig verdiene. Ersatz habe man nicht gefunden. "Meine Frau kann nicht alles alleine machen", sagt er. Er kritisiert auch mangelnde Tourismusförderung im Erzgebirge und immer wieder Straßensperrungen zur besten Urlaubszeit, die dem Haus Gäste gekostet hätten.

Das Feuer im Meiler droht ausgerechnet in einer Zeit auszugehen, in der das lange beworbene Projekt des Köhler-Themendorfs Sosa Fahrt aufnimmt. Am Montag will Ortsvorsteher Tobias Unger die Pläne für die neue Schauköhlerei an der Talsperre vorstellen. Zu spät, meint Uwe Ohm: "Früher, als auf dem Gelände noch richtig geköhlert wurde, hatte ich 500 Gäste pro Jahr, die kamen, um dort eine Führung mitzumachen." Nach der Schließung der Köhlerei seien diese Touristen weggeblieben. "Reisebüros, denen man einmal absagen musste, sieht man nie wieder."

Zusammen mit der Schauköhlerei könnte die Gaststätte Meiler künftig wieder ein touristisches Ensemble bilden. Ohne Meiler hingegen fehlt den Museumsbesuchern eine Einkehr, die das Thema Köhlerdorf trefflich ergänzt.

Die Stadt Eibenstock will den Meiler daher unbedingt erhalten. Im Sommer habe man auf eigene Kosten erzgebirgsweit eine Anzeige veröffentlicht, sagt Bürgermeister Uwe Staab (CDU): "Wir hatten einen potenziellen Käufer, aber dieser machte einen Erwerb des Meilers davon abhängig, ob sich auch ein Pächter findet." Das sei nicht der Fall gewesen. Deshalb habe er momentan keine Hoffnung, dass es im Meiler weitergeht. Uwe Ohm moniert, die Stadt hätte überregional nach Interessenten suchen müssen. Sein eigenes Verkaufsangebot auf einem Immobilienportal im Internet blieb allerdings seit Dezember ohne Erfolg.

Eigentlich sollte der Meiler Ende September schließen, doch nun wollen die Ohms bis 14. Oktober weitermachen. "Der Tag der Einheit ist Feiertag, dann kommen die Ferien. Wir wollen nicht, dass Besucher, die sich da einen Ausflug nach Sosa vorgenommen haben, vor verschlossenen Türen stehen", sagt Uwe Ohm.

Er wäre auch bereit, noch einige Wochen für einen geregelten Übergang dranzuhängen. Denn ist das Gewerbe einmal abgemeldet, erlischt der Bestandsschutz im Haus. Damit drohen unter anderem strengere Brandschutzauflagen. "Ich fürchte, wenn wir schließen, macht der Meiler nie wieder auf", sagt Ohm.